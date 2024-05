Arriva la Kia EV3, il Suv elettrico di medie dimensioni della Casa coreana. Due versioni, con batteria da 58 o 91 kWh e autonomia fino a 410 o 560 km.

Arriva la Kia EV3: autonomia fino a 410 o 560 km

Finalmente si arricchisce l’offerta di elettriche di dimensioni medie, anche se si tratta dell’ennesimo Suv. La muova Kia EV3 è lunga 430 cm., 5 cm, in meno della cugina Hyundai Kona EV. La larghezza è di 185 cm, l’altezza di 268 cm, la stessa della Kia Sportage. Il nuovo modello coreano arriverà in due versioni, direttamente confrontabili con le Tesla. La Standard Range ha una batteria da batteria da 58,3 kWh, per un’autonomia fino a 410 km. Mentre la Long Range ha un batteria da 81,4 kWh per un range fino a 560 km. Entrambe le versioni montano un motore da 150 kW (204 CV), a trazione anteriore. Con accelerazione da 0 a 100 km in 7,4 secondi per la Standard Range e di 7,7 per la Long Range, più pesante. Insomma, un’auto nata per fare concorrenza a modelli come la Volvo EX30, la Renault Megane E-Tech e la Smart #1. Più che alla Tesla Model Y, che ha dimensioni decisamente maggiori.

La versione con batteria più piccola negli incentivi?

Anche questo nuovo modello nasce sull’architettura modulare E-GMP del gruppo Hyundai Come tutte la auto di nuova generazione, la EV3 offre diversi strumenti di assistenza alla guida. Tra questi, come per l’EV9, figurano il Lane Change Assist e il Collision Avoidance con Vehicle Departure Detection, che fanno parte del pacchetto Highway Driving Assist 2.0. Lo Smart Cruise Control 2.0 ottimizza il cruise control adattivo, con una riduzione della velocità in curva e nelle zone pericolose. Il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente consente inoltre al veicolo di arrestarsi completamente e in sicurezza in caso di inattività. Non conosciamo ancora i prezzi per l’Italia. Ma è verosimile che la versione con minore autonomia, 410 km, rientri nei limiti fissati anche per i nuovi incentivi, ovvero 42.700 euro IVA compresa.

