Arriva la Ioniq 3, prezzi da 27.900 euro



















Arriva la Ioniq 3 (gruppo Hyundai), con prezzi che partono da 29.900 euro (27.900 nell’offerta con finanziamento). Ecco i dati principali.

Arriva la Ioniq 3, con due batterie: da 42 o 61 kW

Altro modello elettrico con prezzo d’attacco sotto i 30 mila euro. Le versioni che stanno entro questa soglia ha una batteria da 42,2 kWh abbinata a un motore elettrico da 107,8 kW (146,5 CV). Con autonomia piuttosto contenuta, fino 344 km. Le versioni con batteria più capace, 61 kWh, arrivano invece fino a 497 km. Qui ovviamente i prezzi salgono, dai 34.200 euro della versione Select fino a 44.700 della N Line Launch Edition, top di gamma (vedi listino sopra). Nelle versione con batteria da 61 il motore ha una potenza di 99,5 kW (135,2 CV). La velocità massima per tutte le versioni è sui 170 km/h. Con accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi per la versioni con batteria da 42 e di 9,5 secondi per le versioni con batteria da 61.

Ricarica fino a 350 kW (11 in alternata)

L’architettura elettrica a 400 Volt consente la ricarica rapida in corrente continua fino a 350kW. In condizioni ottimali si passa dal 10% all’80% in circa 29 minuti sulla configurazione Standard Range e 30 minuti sulla Long Range. Di serie è previsto un caricatore di bordo che accetta fino a 11 kW in corrente alternata. Mentre il caricatore trifase da 22 kW (molto utile) è disponibile di serie sull’allestimento N Line Launch Edition o a richiesta su Trend, Prime ed N Line. In alcune versioni è disponibile la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che consente di usare l’energia immagazzinata nella batteria per alimentare dispositivi esterni. Infine le dimensioni: 415 cm. di lunghezza, 180 di larghezza e 15o di altezza. Siamo sulla taglia della Fiat 600, un gradino sopra le citycar.

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