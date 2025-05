Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Arriva la Citroen e-C3 da 19.990: avrà una batteria da 30 kWh e un’autonomia di soli 200 km. Una versione studiata per un uso come seconda auto per la città.

Arriva la Citroen e-C3 primo prezzo, con 200 km di autonomia

In aprile è stata l’auto elettrica più venduta in Italia e nei primi 4 mesi dell’anno è già stata consegnata a 2.179 clienti. Ora la e-C3 si appresta a raddoppiare l’offerta con una versione più economica di quella finora in commercio, che parte da 23.900 euro, con batteria da 44 kWh e 325 km di range. È in arrivo una versione base, con autonomia ridotta e un motore meno potente (82 Cv invece di 113). In Francia, dove sono tuttora in vigore gli incentivi, il prezzo potrà così scendere fino a 15.990 euro, una cifra in linea con le principali citycar a benzina. In Italia i bonus si sono volatilizzati dal giugno dello scorso anno e si potrà quindi contare solo su eventuali sconti accordati dai concessionari Citroen. Teniamo presente che la e-C3 è un Suv piccolo, ma non piccolissimo: è lungo 402 cm, largo 176 e alto 158.

Finalmente cresce l’offerta sotto i 20 mila euro

Se il prezzo (annunciato per ora per la Francia) verrà confermato anche in Italia, la e-C3 entrerà nel ristretto novero delle auto elettriche con un prezzo di listino sotto quota 20 mila. In questo momento la meno cara in assoluto è la Dacia Spring (gruppo Renault), proposta a 14.900 euro con batteria da 26 kWh e 229 km di autonomia. C’è poi la cinese Leapmotor T03, commercializzata dal gruppo Stellantis, in promozione a 15.900 euro con batteria da 37 kWh e 265 km di autonomia. E c’è la DR 1.0 EV, a listino a 18.900 euro con batteria da 31 kWh e 210 km di autonomia. Diciamo che, rispetto a queste concorrenti, la Citroen e-C3 è decisamente “più macchina”. Vedremo se il minimo sindacale di 200 km di range basteranno per convincere altri italiani a comprarla.

