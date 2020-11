Arriva la Citroen C3, un’altra “elettrica per tutti”

Arriva la nuova Citroen C3 e avrà una versione elettrica che, in termini di prezzo, costerà assai meno degli attuali modelli a batterie del gruppo francese PSA.

Arriva la Citroen C3 e si parla di una low-cost

L’informazione arriva da un sito sempre bene informato come L’Argus. Si parla di una nuova versione a batterie, con motori rispettivamente di circa 37 kW e 59 kW di potenza e e pacchi-batterie con una capacità da 30 a 40 kWh. L’autonomia che si può stimare, nella versione con batteria più capace, è di circa 300 km. La notizia conferma due cose:

è che le grandi marche generaliste sono convinte che i tempi sono maturi per fare profitti anche con piccole auto elettriche. E non solo con macchinoni costosi, come i Suv, in cui è più facile annacquare il costo delle batterie. la seconda è che, all’interno del Gruppo Psa e in vista della fusione con FCA, la Citroen verrà sempre più posizionata come marchio low-cost, anche nell’elettrico.

E la Renault ha giù pronta la Twingo ZE: lancio il 23

Arriva la Citroen, dunque, ma nella fascia entry-level del mercato troverà un concorrente insidioso come i “cugini” del Gruppo Renault. Già il 23 novembre la Casa che produce la Zoe presenterà la piccola Twingo ZE, con un evento on-line per il mercato italiano. E nella primavera del 2021 debutterà anche la Dacia Spring, con un prezzo d’attacco previsto in circa 18 mila euro, meno gli incentivi. Quel che non è chiaro è quando la C3 elettrica arriverà sul mercato. L’Argus parla addirittura di inizio 2023, mentre altri media francesi scommettono su un lancio commerciale entro al massimo due anni. Non è trapelato neppure se la nuova C3 userà la stessa piattaforma e-CMP dei modelli PSA già in commercio, come la Peugeot e-208 e la DS3 Sportback e-Tense. È sicuro invece che entro due-tre anni anche l’elettrico disporrà di una gamma alla portata, se non di tutte le tasche, di un pubblico molto più vasto di quello attuale. L’elettrico “democratico”, finalmente.