Arriva la BYD Surf, sotto i 20 mila euro

Arriva la BYD Surf, un’altra elettrica con prezzo d’attacco sotto i 20 mila euro. In Italia ne sono già state immatricolate poco meno di 100, verosmilmente destinte alla rete di vendita a scopo dimosrativi. Segno che il debutto è imminente.

Arriva la BYD Surf, con batterie da 30 o 38,9 kWh

Nonostante i dazi imposti dalla UE sulle elettriche cinese, la BYD continua la sua campagna europea lanciando un modello dopo l’altro. E con ottimi risultati, a giudicare dal consuntivo dei primi 4 mesi del 2025. Ora entra nel cuore del mercato italiano con una citycar lunga 3.78 cm, lunga 171 e larga 154 con un passo di 250. Quanto alla motorizzazione, si parla di un motore elettrico da 75 CV, con possibilità di scelta tra due batterie LFP, da 30 o 38,9 kWh. Il primo prezzo sotto i 20 mila euro è evidentemente legaro alla versione con la batteria più piccola. Quanto all’autonomia, al momento sono noti solo i valori di omologazione cinese, con lo standard CLC: 305 o 405 km, a seconda della batteria. Per avere un’idea di quelli che saranno i valori europei, occorre togliere circa un 20%.

Tanta roba sotto i 20 mila: Spring, T03, DR1.0, e-C3…

ta roba sotto il 20 mila euroLa buona notizia. dunque, è che si sta arricchendo l’offerta di auto elettriche con prezzi d’attacco sotto i 20 mila euro. In questo momento la meno cara in assoluto è la Dacia Spring (gruppo Renault), proposta a 14.900 euro con batteria da 26 kWh e 229 km di autonomia. C’è poi la cinese Leapmotor T03, commercializzata dal gruppo Stellantis, in promozione a 15.900 euro con batteria da 37 kWh e 265 km di autonomia. E proprio Stellantis ha da poco lanciato la versione da 19.900 della Citroen r-C3, conuna batteria da 30 kWh e un’autonomia di soli 200 km. E c’è la DR 1.0 EV, a listino a 18.900 euro con batteria da 31 kWh e 210 km di autonomia. Finalmente chi cerca una seconda auto da città a un prezzo non esagerato ha possibilità di scelta. Ed è solo l’inizio.