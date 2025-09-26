Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il26 Settembre 2025
0

Arriva la Birba, macchinetta DR da 12.900 euro

1 min

Arriva la Birba, macchinetta da 12.900 euro portata in Italia dal gruppo DR. Due posti, autonomia fino a 182 km.

182 km di autonomia, 90 km/h la velocità massima

arriva la Birba

arriva la birba

L’eletrrico da città si arricchisce di un nuovo modello, u quadriciclo pesante da parcheggiare ovunque. La lunghezza, infatti, non arriva a 3 metri (2,98 per la precisione), con una larghezza di 1,49 e un’altezza di 1,63. La potenza è di 14 kW, la velocità massima di 90 km/h e l’autonomia è di circa 182 km. La ricarica della batteria da 13,9 kWh (litio-ferro fosfato) può essere effettuata con la presa di casa. Servono circa 8 ore per riportarla da 0 al 100%. Il gruppo Dr definisce la Birba “l’alleata perfetta nel cosiddetto ultimo miglio come mezzo da lavoro. Con il suo bagagliaio da 700 lt. ed una portata utile da 275 kg. Ma al tempo stesso è ideale per raggiungere l’ufficio o per muoversi in città per shopping e tempo libero“.

Arriva la Birba, disponibile in tre versioni: ecco i prezzi

arriva la Birbaarriva la Birba

La Birba è disponibile in tre versioni: Classic (12.900 euro), Sport 13.500 euro, Ego 14.500. Ognuna con diversi livelli di personalizzazione. E arriva sul mercato in un momento un po’ particolare per le macchinette. Da metà mese, infatti, dovrebbero entrare in vigore i nuovi incentivi per le auto elettriche, da 9 o 11 mila euro. . Quindi con uno sconto talmente forte da rendere diversi modelli molto meno costosi della maggior parte dei quadricicli.

Redazione
il26 Settembre 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Droni su strade e rotaie, interventi meno costosi e più sicuri

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!