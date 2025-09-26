Arriva la Birba, macchinetta DR da 12.900 euro

Arriva la Birba, macchinetta da 12.900 euro portata in Italia dal gruppo DR. Due posti, autonomia fino a 182 km.

182 km di autonomia, 90 km/h la velocità massima

L’eletrrico da città si arricchisce di un nuovo modello, u quadriciclo pesante da parcheggiare ovunque. La lunghezza, infatti, non arriva a 3 metri (2,98 per la precisione), con una larghezza di 1,49 e un’altezza di 1,63. La potenza è di 14 kW, la velocità massima di 90 km/h e l’autonomia è di circa 182 km. La ricarica della batteria da 13,9 kWh (litio-ferro fosfato) può essere effettuata con la presa di casa. Servono circa 8 ore per riportarla da 0 al 100%. Il gruppo Dr definisce la Birba “l’alleata perfetta nel cosiddetto ultimo miglio come mezzo da lavoro. Con il suo bagagliaio da 700 lt. ed una portata utile da 275 kg. Ma al tempo stesso è ideale per raggiungere l’ufficio o per muoversi in città per shopping e tempo libero“.

Arriva la Birba, disponibile in tre versioni: ecco i prezzi

La Birba è disponibile in tre versioni: Classic (12.900 euro), Sport 13.500 euro, Ego 14.500. Ognuna con diversi livelli di personalizzazione. E arriva sul mercato in un momento un po’ particolare per le macchinette. Da metà mese, infatti, dovrebbero entrare in vigore i nuovi incentivi per le auto elettriche, da 9 o 11 mila euro. . Quindi con uno sconto talmente forte da rendere diversi modelli molto meno costosi della maggior parte dei quadricicli.