Arriva la Astraux, altra macchinetta cinese







Arriva la Astraux, ennesima macchinetta cinese, importata da una società toscana, China Car Company. Primo modello: ASTRAUX AL6/AL7 EV.

Arriva la Astraux, con prezzi da 7.990 a 11.990 euro

Astraux AL6/AL7 EV è un quadriciclo elettrico lungo 2.317 mm, largo 1.295 mm, alto 1.720 mm e con un passo di 1.585 mm. Trasporta due persone. Nella versione L6e è limitato elettronicamente a 45 km/h per essere conforme alle normative sulla guida a 14 anni. La versione L7e, guidabile a 16 anni, ha invece un limite di velocità fino a 80-90 km/h . Entrambi vengono presentati come alternativa a un comune scooter. L’importatotre parla di una “batteria ad alta capacità offre un’autonomia notevole con una singola carica, che arriva fino a 180 km. Con 3,3 kW di di potenza”. Definendo gli Astraux “leggeri e facili da guidare, con una strumentazione chiara e di facile lettura posta al centro della plancia”. Supportando la duplicazione dello schermo dello smartphone in alta definizione. E consentendo di proiettare Google Maps, Spotify e altre app essenziali direttamente sul cruscotto del veicolo. Tetto panoramico. Due i colori: giallo e grigio.

Importata in Italia da China Car di Prato

di 3 anni e include una protezione estesa per i componenti principali del sistema di propulsione elettrica. L’azienda sostiene che questo è il veicolo elettrico più conveniente in assoluto, che offre un’esperienza a 4 ruote al prezzo di un mezzo a 2 ruote. Il listino che compare sul sito parte da 7.990 euro per la versione che si guida a 14 anni. Fino agli 11.990 euro dellla AL7 Pro, con un’autonomia dichiarata fino a 180 km. L’importarore China Car Company ha sede operativa a Prato e sede legale a Livorno . Da fine 2023 è l’unico importatore e distributore ufficiale in Italia della gamma di auto DFSK Motor, marchio di proprietà di Chongqing Sokon Motor, consociata interamente controllata del Gruppo SERES. Commercializza anche la vettura elettrica Avantier Commuter. E, attraverso il marchio Little City Car, produce e distribuisce in Europa la gamma di quadricicli IBOXY by Bontu. La garanzia èe include una protezione estesa per i componenti principali del sistema di propulsione elettrica. L’azienda sostiene che questo è il veicolo elettrico più conveniente in assoluto, che offre un’esperienza a 4 ruoteIl listino che compareparte daper la versione che si guidai. Fino agli, con un’autonomia dichiarata fino a 180 km. L’importaroreha sede operativa a Prato e sede legale a Livorno . Da fine 2023 è l’unico importatore e distributore ufficiale in Italia della gamma di automarchio di proprietà di, consociata interamente controllata delCommercializza anche la vettura elettrica. E, attraverso il marchio, produce e distribuisce in Europa la gamma di quadricicli