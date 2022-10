Arriva la 500e Abarth: la prima immagine è stata svelata su Facebook da un gruppo di appassionati, l’Abarth Italian Forum.

Arriva la 500e Abarth, la versione spinta

Abart e 500 sono da sempre un binomio inscindibile: poteva allora mancare la versione “spinta” del Cinquino elettrico? L’immagine è uscita da un hangar della Fiat e dà l’idea che la 500e Abarth è ormai vicina alla presentazione. Anche se al momento non se ne conoscono i dati tecnici, a partire dalla potenza e dall’accelerazione. Ricordiamo che già la 500e “normale” passa da 0 a 100 km/h in 9 secondi: qui è lecito attendersi un dato ancora più eclatante. Nell’estetica la Fiat sembra avere ripreso la stessa linea utilizzata per la precedente generazione di Abarth 500 e 595. Con una serie di paraurti dalle dimensioni accentuate rispetto alla meno potente 500. Quanto all’interno, si intravvedono dei sedili sportivi che sembrano piuttosto simili a quelli dell’attuale Abarth 595.

A quando novità sul Cinquino elettrico “normale”?

È chiaro che la 500e Abarth sarà un modello di nicchia riservato agli appassionati. Resta un grande punto interrogativo sul futuro delle versioni ‘normali’ del Cinquino a batterie. Le auto elettriche vengono continuamente aggiornate e migliorate, a partire dagli stessi modelli del Gruppo Stellantis, come la Peugeot e-208. La 500e è ferma alle caratteristiche tecniche delle due versioni presentate due anni e mezzo fa, con batteria da 23 o 42 kWh. Usciranno versioni con autonomia estesa, oltre i 320 km che sono il top attuale? Ragionevolmente dovrebbero esserci novità già a partire dal 2023, staremo a vedere.

