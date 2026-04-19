Arriva IPOP, la macchinetta da 11 mila euro













Arriva IPOP, la macchinetta francese da 11 mila euro, in versione a due o quattro posti (più costosa). Ecco le caratteristiche principali.

Arriva IPOP, progetto francese con 2 o 4 posti

Il target è chiaro: proporre come seconda auto di casa una macchinetta elettrica dal costo contenuto. Guidabile anche da chi ha compiuto 14 o 16 anni, a seconda della potenza prescelta. Il progetto non fa capo a un costruttore tradizionale. Tutto è partito da Christophe Winkelmuller, fondatore dell’Agence Automobilière (100 agenzie, 300.000 clienti), una grande società di compravendita di auto. Con l’idea di realizzare un prodotto made in France, fabbricato in Alsazia, da distribuire attraverso la capillare rete di vendita dell’Agence. Con due versioni:

Ipop 45: una biposto limitato a 45 km/h, con un’autonomia di circa 70 km e velocità massima di 45 km/h. Con prezzi da 11 mila euro

una biposto limitato a 45 km/h, con un’autonomia di circa 70 km e velocità massima di 45 km/h. Con prezzi da Ipop 90: una 4 posti che arriva a 135 km di autonomia, con velocità massima di 90 km/h. Con prezzi da 15 mila euro (17 mila con la trazione 4×4).

Tutto modulare, carrozzeria semplice da smontare e da riparare

In Francia questo genere di macchinette è molto popolare: basta vedere il successo che ha avuto per lungo tempo la Ligier. Ora IPOP si propone di rivoluzionare questo segmento delle voiturette con un veicolo leggero e modulare. E una nuova logica di eco-progettazione: materiali riciclabili, parti standardizzate, componenti avvitati piuttosto che incollati e una carrozzeria semplice da smontare. “L’obiettivo”, scrive l’azienda sul sito ufficiale, “è che il maggior numero possibile di elementi possa essere riparato localmente senza dipendere da una tecnologia complessa. Questa filosofia consente: maggiore durata del veicolo, costo di riparazione ridotto, drastica riduzione dei rifiuti, manutenzione accessibile anche ai piccoli garage. IPOP vuole ridare un senso all’auto: un oggetto durevole, non usa e getta“.

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