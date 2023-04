Arriva in Europa il Ford F-150 Lightning, versione elettrica del pick-up vendutissimo negli Stati Uniti. Prime consegne in Norvegia, il paradiso delle EV.

Arriva in Europa il Ford pick-up: si parte dalla Norvegia

Il Ford F-150 sarà il secondo modello della Casa americana a sbarcare nel Vecchio Continente. Dopo la Mustang Mach-e e prima dell’Explorer, il Suv su base tecnica Volkswagen presentato un mese fa, ma in vendita dal 2024. La fame di novità elettriche che caratterizza la Norvegia ha convinto i vertici Ford a saggiare le potenzialità del pick-up a batterie partendo proprio dal Paese scandinavo. “Nei miei 25 anni in Ford, non ho mai visto niente di simile alla passione e richiesta che vedo qui in questo momento per mettersi al volante del nostro F-150 Lightning“, scrive sul sito locale della marca Per Gunnar Berg, n.1 di Ford Norvegia. “Ho clienti che hanno letteralmente bussato alla mia porta chiedendoci di portare anche qui il nostro pick-up elettrico. L’F-150 Lightning è l’abbinamento perfetto per molti automobilisti norvegesi, in grado di placare la sete di avventura con la passione per la protezione dell’ambiente“.

Nato per le avventure all’aria aperta

Darren Palmer, vice-president Ford con responsabilità per i veicoli elettrici, è convinto che questo F-150 sembra fatto apposta per gli automobilisti scandinavi: “L’ingegnosità attraversa questo veicolo dentro e fuori. Incoraggio vivamente i nostri futuri clienti norvegesi a mettere alla prova questo pick-up in tutte le loro avventure all’aria aperta“. L’F-150 Lightning Lariat Launch Edition per i clienti in Norvegia sarà offerto esclusivamente con carrozzeria Super Crew Cab in colore metallizzato Antimatter Blue. E proposto in numero limitato, con prenotazioni già aperte. Il pick-up è un modello fondamentale nella strategia di conversione all’elettrico di Ford. L’azienda di Deaborn investirà più di 50 miliardi di dollari a livello globale nei veicoli a batteria di qui al 2026. Il target è di arrivare a un livello di produzione di 2 milioni di veicoli a batterie in tutto il mondo entro la fine di quell’anno.