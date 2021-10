L’amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro, ci parla del futuro sempre più elettrificato dell’azienda giapponese. Arriva infatti la nuova funzionalità e-Power, un range extender evoluto che potrebbe convincere anche gli scettici dell’elettrico.

La nuova motorizzazione e-Power, l’apertura della Gygafactory in Inghilterra per la produzione propria delle batterie elettriche e il Qashqai, il crossover più venduto a livello mondiale, che non sarà più a benzina e diesel. L’amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro, annuncia il futuro elettrificato dell’azienda, che renderà il suo prodotto di punta, il Qashqai, solo sostenibile.

Marco Toro, l’idea di Nissan è quella di avere, intro due anni, il 75% delle vendite di auto elettrificate. Da qui al 2023 come si muoverà Nissan?

Oggi abbiamo nella nostra gamma, almeno fino al lancio di Nissan Qashqai, solo versioni elettriche. Il mondo elettrificato, questo 40% del mercato, è fatto per l’8% dal mercato elettrico e per il 32% dal mercato ibrido. Noi evidentemente dobbiamo essere presenti su tutte due queste fette di mercato. Nella parte ibrida lo saremo con Nissan Qashqai mild hybrid che oggi è già disponibile alla vendita. Nella parte elettrica lo siamo già con Leaf e lo saremo con due nuovi cross over 100% elettrici. Arya, già presentato, un cross over di medie dimensioni; e un altro crossover più piccolo che arriverà successivamente.

E aggiungiamo una soluzione che è un po’ a metà tra ibrido e elettrico, una soluzione esclusiva Nissan, si chiama e-Power. È quello che noi definiamo elettrico senza spina. Auto con due motori, un motore 100% elettrico che è l’unico responsabile della trazione delle ruote, quindi del movimento dell’auto, e uno a benzina, che fa da generatore per ricaricare la batteria dell’auto. Quindi, quando l’autonomia della batteria si è esaurita il cliente va dal benzinaio e mette benzina; questa benzina viene convertita dal motore in energia e riparte. Siamo convinti che questa sia la soluzione ponte migliore per traghettare il mercato verso l’elettrico.

Nell’immaginario collettivo questo potrebbe essere l’ostacolo, superato, per avvicinare le persone al mondo della mobilità elettrica?

Sappiamo che quando un cliente guida un’auto elettrica nel 96% dei casi non torna indietro. L’auto elettrica dà un tale piacere di guida che il cliente resta. Per questo noi diamo la possibilità al cliente di provare l’elettrico gratuitamente per due giorni. Siamo l’unica Casa che lo fa nel mercato perché siamo convinti che questo piacere di guida poi paghi.

“La Gigafactory inglese per le batterie sarà green al 100%”

Diverse case si stanno orientando a produrre le batterie in proprio. Anche Nissan farà una cosa del genere?

Sì abbiamo annunciato la realizzazione di una Gigafactory in prossimità del nostro stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito. E sarà una Gigafactory oggi da 7,5 Gigawatt con potenziale di ampliarsi fino a 35. Una fabbrica di batterie per auto autoalimentata, perché sarà alimentata da pannelli fotovoltaici abbinati a batterie di seconda vita che consentiranno a questa fabbrica di lavorare da sola senza energia.

Perché un utente che vuole comprare un’auto elettrica dovrebbe avvicinarsi a Nissan?

Innanzitutto gli diamo la possibilità di conoscerla, test drive gratuito di due giorni, non c’è nessun altra marca sul mercato che lo offre. Questa è una ragione molto forte. La seconda perché come Nissan noi raddoppiamo gli incentivi governativi, quindi diamo la possibilità al cliente di avere un prezzo di acquisto vicino a quello di un’auto a combustione. La Leaf arriva a costare circa 20mila euro, prezzo assolutamente ragionevole. E poi perché al cliente che non sa dove ricaricare regaliamo caricatore e installazione a casa.

“L’e-Power in Italia dal 2022. E costerà come un diesel”

Quando arriverà sul mercato italiano ed europeo la tecnologia e-Power? E a che prezzi?

Questa tecnologia è già disponibile in Giappone. Oggi più dell’80% delle versioni della Nissan Note sono con e-Power. E questo dice due cose: uno, abbiamo già testato la tecnologia e funziona. Due, se l’80% dei clienti acquista questa tecnologia vuol dire che non è cara, altrimenti sarebbe stato 10-20%. Il prezzo sarà più vicino al diesel, tecnologia che vuole sostituire, piuttosto che a quella di plugin hybrid, che sicuramente è una tecnologia più cara e che per questo abbiamo deciso di scartare. Arriverà all’inizio dell’anno prossimo.

Con l’arrivo di e-Power, il Nissan Qashqai con il motore termico morirà?

Abbiamo già il mild hybrid, che è un’ibridizzazione più leggera. Sì, siamo già usciti dalla benzina e dal diesel puro.