Arriva il Natale e l’albero imprigiona la ricarica

Arriva il Natale e dove ti piazzo l'albero del paese? Nello spazio della ricarica per auto elettriche, naturalmente. Accade a Vergiate, segnala Marco.

Arriva il Natale e la colonnina è transennata: se l’avessero fatto con un distributore…?

“S ono un guidatore elettrico (molto soddisfatto) da 3 anni, frequente lettore dei vostri articoli. Voglio portare a conoscenza Vostra e di tutti i lettori l’ennesimo comportamento decisamente poco virtuoso sull’utilizzo di una colonnina di ricarica ENEL X.

L’illuminato Comune di Vergiate (VA) ha trovato la ‘giusta’ collocazione dell’albero di Natale occupando 2 stalli per ricarica di vetture elettriche. Transennando ed impedendo ogni accesso alla ricarica. E ci lamentiamo degli stalli occupati abusivamente da vetture con motore termico?

Quando il comportamento lesivo di diritto ci arriva direttamente dalle amministrazioni comunali, che avallano ed autorizzano comportamenti deprecabili? Aggiungo: ENEL, proprietaria della colonnina improduttiva, è (almeno) consapevole di questo impedimento? Se questo albero fosse stato installato di fronte ad un benzinaio o ad una pompa di benzina, quale reazione avrebbe suscitato? Applausi, indifferenza o vivaci proteste? . Con stima “ . Marco Balossini

Il primo spazio ad essere sacrificato…

Risposta . Pensavamo che il problema, tempo di fiere e sagri, con le colonnine sfrattate da bancarelle, giostre e giochi vari, fosse finito. E invece no: anche a Natale il primo spazio ad essere sacrificato è quello della ricarica. . Pensavamo che il problema, tempo di fiere e sagri, cone giochi vari, fosse finito. E invece no: anche a Natale il primo spazio ad essere sacrificato è quello della ricarica.

La domanda è sempre la stessa: non lo sapevano prima di autorizzare l’installazione della colonnina che lì ci finisce regolarmente l’albero tutto addobbato? E non c’era altro posto per piazzarlo? Domande che restano sempre senza risposta, perché di chi guida un’auto elettrica se ne fregano tutti.