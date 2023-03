Arriva EV9, il Suv esagerato di Kia

Arriva EV9, il Suv elettrico esagerato di Kia. Le dimensioni fanno pensare a un prodotto pensato per i mercati americano ed asiatico, più che per l’Europa.

Arriva EV9, un grande salotto viaggiante

È il quarto veicolo elettrico Kia, il nuovo top di gamma dopo la e-Soul, la e-Niro e la EV6, costruito sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP). Molto più voluminoso e, prevedibilmente, molto più costoso. La prima cosa che salta all’occhio è che ci sono tre file di sedili. Kia segnala che “i passeggeri seduti sui sedili della prima e della seconda fila possono contemporaneamente reclinare i propri schienali per rilassarsi e riposare mentre EV9 è in carica. I sedili della seconda fila possono essere ruotati di 180 gradi in modo da favorire l’interazione con i passeggeri della terza fila. I sedili della terza fila sono dotati di porta bicchieri e prese di ricarica per i devices mobili…“. Insomma, una sorta di salotto viaggiante, che la Casa coreana del gruppo Hyundai definisce “una tappa fondamentale nell’evoluzione del brand in sustainable mobility solutions provider”

A fine marzo i prezzi e le info tecniche

“Kia EV9 apre a nuovi orizzonti, ridefinendo gli standard del design esterno ed interno, oltre che della connettività e della funzionalità. Sempre con la massima attenzione alla sostenibilità“, spiega Karim Habib, capo del Kia Global Design Center. “EV9 rappresenta una proposta dove la qualità raggiunge l’apice e crea una nuova prospettiva nel settore dei SUV. Garantendo esperienze inedite ed un comfort di livello superiore. Non solo per chi guida, ma anche per tutti gli occupanti, attraverso un uso innovativo dello spazio, della tecnologia e del design”. Ovviamente molta attenzione è stata dedicata agli interni e alla vita a bordo, con quadro strumenti floating che si estende dal volante al centro del veicolo. Due touch screen da 12,3 pollici e un display a segmenti da 5 pollici caratterizzano l’esperienza digitale. Debutto mondiale a fine marzo, quando Kia rivelerà tutte le info sul prodotto, prezzi compresi.

