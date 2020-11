Arriva CitySnap, il furgone modulare di Rinspeed

Arriva CitySnap, il furgone elettrico modulare creato da un visionario dell’auto come Frank M. Rinderknecht, proprietario della svizzera Rinspeed (qui il sito).

Arriva CitySnap, consegna tutta automatizzata

Il delivery, ovvero la consegna a domicilio, è un settore che sta vivendo una crescita esponenziale, grazie all’esplosione dell’e-commerce. Il volume di merci e pacchi movimentato cresce mese dopo mese. E secondo Rinderknecht servono soluzioni di consegna nuove e innovative, preferibilmente senza contatto, igieniche e a misura di cliente. Con veicoli modulari che distribuiscono, depositano e ritirano in modo indipendente. Da queste riflessioni è nato CitySnap, con l’obbiettivo di ridurre non solo i costi dell’ultimo miglio, ma anche il numero degli addetti e dei veicoli impiegati. Nel furgone di Rinspeed il conducente si limita alla guida, carico e scarico sono automatizzati, computer e sensori prendono il suo posto.

“Un risparmio del 17% nei costi di delivery”

Questo sistema, secondo Rinspeed, consente di risparmiare il 17% dei costi di consegna per ogni pacco e il 6% nelle emissioni. Ma come avverrà la consegna? In pratica l’idea è di far sostare il CitySnap in piccoli luoghi di smistamento. Luoghi facilmente accessibili e ben illuminati, che consentano ai clienti finali di raggiungere i propri pacchi in un ambiente sicuro.

Secondo Rinspeed, “orari di apertura limitati… e infinite carovane di corrieri con il relativo carico sull’ambiente e sul traffico saranno un ricordo del passato. E per inciso: niente più spedizioni incustodite e niente più furti“. In queste stazioni di sosta, dal furgone usciranno i moduli automatizzati dai quali ritirare i pacchi. Arriva CitySnap, dunque, con presentazione ufficiale nella primavera del 2021. Rinderknecht è certo che sia l’idea giusta: “Le persone vogliono sempre più comodità e semplicità nelle loro vite. Questa innovativa soluzione di consegna offre entrambi”.

