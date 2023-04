Arriva A8 EV, la super-Audi

Arriva A8, il nuovo modello elettrico che rappresenterà l’Audi più potente di sempre. Annunciata con autonomia senza pari e forte attenzione alle prestazioni.

Arriva A8 EV, con ricarica da Porsche, fino a 270 kW

Mentre c’è una vasta clientela (almeno in Europa) che si aspetta novità elettriche a prezzi più bassi, i costruttori tedeschi puntano sempre più in alto. Con modelli sempre più costosi a prestazionali. L’Audi non è da meno e sta ultimando i collaudi della nuova A8, Secondo le anticipazioni di Autocar , l’ammiraglia elettrica del marchio di Ingolstadt utilizzerà la versione più performante della piattaforma PPE, sviluppata con la Porsche. Si tratta di una base tecnica che verrà utilizzata anche per il nuovo Suv Q6 e per la Porsche Macan EV. E che permette ricariche rapidissime a 800 V, con punte di 270 kW. Nelle colonnine HPC che offrono questa potenza (tra cui le Free to X in autostrada) passi dal 5% all’80% in meno di 25 minuti, davvero il tempo di un caffè e una telefonata. Questo nonostante da rifornire ci siano batterie di notevole capacità.

Autonomia fino a 700 km e potenze da supercar

La A8 EV è stata anticipata a suo tempo dal concept Grandsphere, presentato due anni fa con una maxi-batteria da 120 kWh. Roba da camion, verrebbe da dire, ma in grado comunque di garantire sulla carta ad auto come queste fino a 750 km di percorrenza. Difficile che sul modello di serie venga montato un pacco-batterie così impegnativo, ma c’è da aspettarsi comunque un’autonomia vicina ai 700 km. Un range già raggiunto dai “cugini” di Volkswagen con la nuova ammiraglia ID.7, presentata da pochi giorni. Per la Grandsphere si era parlato di due motori elettrici, uno nell’anteriore e l’altro dietro, per una potenza combinata di 710 CV e 708 Nm di coppia. Vedremo che cosa offrirà il modello di serie, ma è verosimile che la versione top, più performante, non sia poi così distante da questi valori. È chiaro che si tratta di veicoli con prezzi da capogiro, pensati soprattutto per i miliardari cinesi e americani.