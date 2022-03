Arrendetevi porschisti… 4 Porsche su 5 saranno EV. Non lo diciamo noi, lo dice la Porsche stessa. Dopo la Taycan e la Macan, una delle prime sarà la nuova 718.

Arrendetevi porschisti… offensiva EV a tutto campo

È un’offensiva elettrica a tutto campo quello della Casa di Zuffenhausen. Non solo con una graduale conversione della gamma all’EV. Ma anche con la produzione di celle per batterie super-performanti nella nuova fabbrica Cellforce tra Reutlingen e Tübinga. E con una propria rete di 100 stazioni di ricarica HPC in tutta Europa. Quanto al passaggio all’elettrico, il presidente Oliver Blume ha fissato due tappe. La prima: entro tre anni la metà di tutte le vendite dovrà essere costituita da elettriche o ibride plug-in (nel 2021 si è già arrivati al 40%). Ma il vero salto avverrà entro il 2030, quando almeno l’80% delle immatricolazioni dovrà essere costituito da sole EV. I tedeschi, si sa, quando scrivono questi piani fanno in modo di seguirli alla lettere. E c’è da scommettere che anche in questo caso gli obbiettivi saranno raggiunti e superati.

Sorpasso Taycan: nel 2021 ha venduto più della 911

Non è dato sapere come i porschisti duri e puri, quelli innamorati di pistoni e cilindri, prenderanno questo salto, condiviso con i vertici del Gruppo Volkswagen. Ma ormai il dado è tratto. E dopo la Taycan, declinata anche in versione Cross Turismo, e la Macan, attesa per il 2023, la Porsche ha confermato che arriverà la 718 a motore centrale in versione EV. Non è confermato che la nuova 718 avrà ancora una versione con il motore a quattro cilindri a benzina, anche se i media tedeschi propendono per questa ipotesi. Quel che è certo è che la transizione all’elettrico non scalfisce la salute della costruttore tedesco. Nel 2021 sono state consegnate 301.915 auto, superando per la prima volta quota 300.000 ( 272.162 nel 2020). I modelli più venduti sono stati la Macan (88.362) e la Cayenne (83.071), ma la Taycan insegue con immatricolazioni più che raddoppiate a quota 41.296. Superando di nuovo un’icona come la 911, salita comunque a 38.464 unità.

