Armaroli: «Sul nucleare più annunci che progetti: rinnovabili e accumuli le priorità»







Il ritorno del nucleare in Italia rischia di essere più un’operazione mediatica che un piano energetico concreto. Lo dice il professor Nicola Armaroli, dirigente di ricerca del Cnr e tra i massimi esperti italiani di energia, intervistato dal nostro canale YouTube. Secondo Armaroli, il disegno di legge approvato ieri dal Governo rappresenta soltanto una cornice normativa preliminare e non offre risposte sui nodi decisivi: costi, tempi, investitori e gestione delle scorie.

La principale debolezza del progetto, sostiene, è l’assenza di un consenso politico stabile, indispensabile per portare avanti investimenti che richiederebbero almeno 15-20 anni. «In un Paese dove il tema divide ancora profondamente le forze politiche, è difficile immaginare la continuità necessaria per realizzare nuove centrali», osserva.

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Costi elevati e tecnologie ancora da dimostrare

Armaroli contesta anche la narrazione secondo cui il nucleare potrebbe abbassare il costo dell’elettricità in Italia. Il confronto con la Francia, spesso utilizzato dai sostenitori dell’atomo, sarebbe fuorviante perché il parco nucleare francese è stato costruito decenni fa ed è ormai ampiamente ammortizzato.

Secondo il ricercatore, le tecnologie più citate dal Governo, come gli Small Modular Reactor (SMR) e i reattori avanzati, non sono ancora disponibili su scala commerciale. Anche i pochi progetti in corso mostrano già incrementi significativi dei costi rispetto alle previsioni iniziali.

«Promettere oggi energia meno cara grazie a impianti che, nella migliore delle ipotesi, entrerebbero in funzione tra vent’anni non è realistico», sostiene Armaroli.

Il sistema energetico è cambiato

Uno dei punti centrali dell’intervento riguarda il profondo cambiamento del contesto energetico avvenuto negli ultimi quindici anni. Nel 2011, quando in Italia si votò il secondo referendum sul nucleare, fotovoltaico ed eolico avevano ancora un ruolo marginale e costi elevati. Ma oggi la situazione è completamente diversa.

Armaroli cita il caso della Cina, che pur investendo nel nucleare ha installato nel 2025 circa 435 GW di fotovoltaico contro appena 1,1 GW di nuova potenza nucleare. Un rapporto che evidenzia come la crescita delle rinnovabili stia procedendo a una velocità incomparabilmente superiore.

Ancora più significativa, secondo il ricercatore, è la rapida diffusione dei sistemi di accumulo. In California e in Australia le batterie stanno già assumendo un ruolo decisivo nella copertura della domanda elettrica nelle ore serali, tradizionalmente garantita da impianti fossili.

L’ultimo miglio della decarbonizzazione

Armaroli ritiene realistico un sistema elettrico con quote di rinnovabili comprese tra l’80 e il 90%. Per coprire il restante fabbisogno nei mesi invernali propone di utilizzare infrastrutture già esistenti, come centrali e reti del gas, alimentate progressivamente da biometano e, se necessario, da una quota residuale di gas fossile.

A suo giudizio, il nucleare non rappresenta la soluzione più efficiente per coprire quella parte limitata della domanda che rimarrebbe scoperta dalle rinnovabili.

Scorie, investitori e territorio: i nodi irrisolti

Tra le criticità evidenziate c’è anche la questione del deposito geologico per i rifiuti radioattivi. L’Italia non ha ancora individuato un sito definitivo nemmeno per i rifiuti nucleari a bassa e media attività già esistenti.

Armaroli sottolinea inoltre un passaggio contenuto nel disegno di legge: il piano nucleare dovrebbe essere realizzato senza oneri per lo Stato. Una previsione che, secondo il ricercatore, apre interrogativi sulla disponibilità di investitori privati disposti a finanziare opere miliardarie con ritorni economici previsti dopo decenni.

«Se esistono investitori pronti a mettere sul tavolo decine di miliardi per nuove centrali che produrranno utili fra 15-20 anni, si facciano avanti. Per ora vedo molti annunci, ma nessun progetto concreto», conclude.