Armaroli sbugiarda Rampini: “Solo bugie sull’auto elettrica”

Armaroli sbugiarda Rampini e accusa il giornalista del Corriere e de La 7 di continuare a scrivere sciocchezze sull’auto elettrica. E poi c’è il solito Nicola Porro…

Armaroli sbugiarda Rampini: si informi o legga la Gabanelli

Ecco quanto scrive su Linkedin il prof. Armaroli: “Federico Rampini scrive, per l’ennesima volta: “L’auto elettrica, se esaminiamo l’intero ciclo di produzione dei suoi componenti e infine dello smaltimento delle batterie, è perfino più inquinante di quella a combustione (una verità nota da tempo, che gli ambientalisti radicali hanno “scoperto” quando Elon Musk si è spostato a destra)”. Federico Rampini, se una bugia viene ripetuta in continuazione, non diventa una verità. Mi rifiuto di pensare che lei utilizzi scientificamente questa subdola tecnica. Quindi mi permetto di suggerirle, una volta per tutte e molto semplicemente, di documentarsi. Se non vuole fare la fatica di leggersi questi report tecnici (https://lnkd.in/d3HUUwHR e https://lnkd.in/diQZHxRB), investa 3 minuti su questo Dataroom della sua collega del Corriere della Sera Milena Gabanelli. Se continuerà a ripetere ancora questa bugia, costringerà molti suoi lettori ai peggiori pensieri. Siamo certi che vorrà evitarlo.”

E poi c’è il solito Nicola Porro, che prefigura terribili black-out…

Nicola Porro, altro detrattore seriale dell'auto elettrica. È stato un lettore, Marco Di Paola, a segnalarci l'ennesimo articolo, dal titolo "I blackout lo dimostrano: l'elettrico non basta – Non sono i condizionatori il problema, ma la folle transizione green anti-metano". La tesi di Porro è che l'avvento dell'auto elettrica (e anche dei fornelli elettrici per uso domestico) ci condannano a un futuro fatto di black-out estivi: "Una sola ricarica di un'auto elettrica (70KWh di una Tesla) vale cinque giorni di raffrescamento completo e continuo in un appartamento di medie dimensioni con due split", scrive su Il Giornale il conduttore di Rete4. Sono affermazioni più volte smentite dalle grandi società energetiche, a cominciare dall'Enel. E, anzi, è noto che con il vehicle to grid (V2G) le auto elettriche potrebbero essere un supporto fondamentale nella stabilizzazione della rete. Ma a Porro, grande sostenitore del metano, tutto questo non interessa e continua ad attaccare a testa bassa auto elettriche e rinnovabili.