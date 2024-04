Armaroli, il metano e la favola di Andrea

Andrea ha letto l’articolo di Armaroli “favole al metano” e ha deciso di raccontarci la sua favola. Vorrebbe lasciare in eredità ai figli e ai nipoti che verranno un mondo migliore. O, quantomeno, ancora vivibile. Senza atteggiarsi ad eroe, giorno per giorno fa quel che può per ridurre il suo impatto sull’ambiente. Dove non arrivano i soldi, conclude, possono arrivare l’educazione e lo studio. E’ una piccola storia di moderazione e buon senso, che tutti dovrebbero mettere in cornice.

Il cambiamento è difficile. So che i più lo rifiutano e anch’io ha fatto i miei errori

“Non sapendo se commentare o no al vostro articolo di Armaroli del 15/4 sul metano, ho preferito farlo con un messaggio separato perché credo di più ampi argomenti.

Posso dire, a mio dispiacere, che non è volontà della maggioranza della cittadinanza italiana fare questo cambiamento. In tutti i campi intendo.

L’essere umano in generale vive alla giornata ed è parassita nei confronti del resto che lo circonda.

So che sono parole dure, ma sia conoscenti, sia amici e familiari a volte non sentono questa necessità.

Sono genitore di due bambini e non tanto loro ma i loro figli avranno seri problemi nel vivere la quotidianità.

Mi chiamo Andrea ed è la prima volta che vi scrivo anche se sono anni che vi seguo, sia voi che Armaroli che tutti quelli che come voi divulgano un po’ di conoscenza non data dai media.

Chiaro che anche io ho fatto errori e credo che in futuro non farli sia impossibile; d’altronde la società in cui viviamo ti porta a questo. Di quello che sono certo, però, è l’educazione che sto dando ai miei figli, la vera generazione che porterà “spero” a una svolta.

Guido un’auto elettrica, comprerò anche la seconda quando potrò permettermelo

Solo come esempio e del perché ammiro Armaroli vi faccio alcuni esempi: guido un auto elettrica e appena le finanze familiari e l’auto di mia moglie comincia a dare segni di cedimento la sostituirò con un altra elettrica (si, credo che anche se è a combustione e dato che è ancora buona non vedo perché cambiarla, lo credo uno spreco sia di denaro che di consumismo).

Non abbiamo costruito una casa nuova, ma ristrutturata una esistente senza spreco di suolo con fotovoltaico e dato che nel 2016 non ero informato e non ho trovato nessuno che mi convincesse sulle pompe di calore ho montato un ibrida, che nel 2023 ha funzionato per il 95% e oltre per produrre acqua sia calda per l’inverno che fredda per raffreddare in estate.

Ho ristrutturato casa nel 2016 con fotovoltaico e accumulo. Addio al metano appena possibile

Nel 2018 visto il primo bonifico dello scambio sul posto, ho preferito acquistare una batteria per la casa, dove tutti e dico tutti a quel tempo mi hanno detto che erano soldi buttati senza nominare tutte le altre dicerie, ed è bastato un solo anno di crisi del gas per far ricredere alcuni. Certe scelte saranno azzardate nel breve periodo, ma la casa va pensata per un lungo, lunghissimo periodo e sembra che questi accessori siano come i cellulari che dopo 2 anni sono da buttare, ma non è così.

Mentre per rimanere sull’argomento Metano mi è rimasto il piano cottura, che appena ci sarà un occasione andrò a sostituire e la caldaia abbinata alla pompa di calore che ho utilizzato solo per un 5%.

Abbiamo ridotto anche la plastica grazie alla disponibilità del comune di rendere una fonte di acqua pubblica disponibile alla cittadinanza.

Non do’ lezione a nessuno. Ma educazione e studio non costano nulla

Io non devo e non voglio convincere nessuno né criticare qualcuno in particolare. Ma per il futuro della generazione dei miei nipoti dobbiamo cominciare da ora a dare qualche esempio. Chiaro che tutti non hanno la fortuna che ho avuto io data dai miei genitori e suoceri, ma ognuno, se nel suo piccolo può fare qualcosa. è di aiuto per il prossimo. Chi proprio non può fare nulla, può sicuramente però educare i propri figli a fare di meglio, perché i mezzi per poter “studiare“ ci sono se uno vuole„. Andrea Franchi

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–