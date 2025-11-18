Armaroli: “Contro la transizione usano armi di distrazione di massa”

Nicola Armaroli condivide «parola per parola» il nostro “Manifesto dell’e-driver” e figurerà come primo firmatario. Lo dice parlando con Fuoco Amico del rinnovato scetticismo che circonda la transizione elettrica globale, del reflusso dell’opinione pubblica e della retromarcia di molte istituzioni internazionali.

Lo scienziato ne attribuisce la responsabilità alle lobby del fossile. «Sanno benissimo che la fine del petrolio come fonte energetica è inesorabile, ma cercano di rallentarla quanto più possibile per trarre il massimo profitto dal loro business attuale» commenta. Un contrattacco in piena regola, insomma, che si dispiega su più fronti: illudendo l’opinione pubblica che la crisi climatica si possa risolvere con soluzioni tecnologiche miracolistiche e seminando dubbi sulla fattibilità di un sistema energetico basato su fonti rinnovabili ed elettrificazione.

Le lobby del fossile e l’arsenale di tecnologie impossibili

Nucleare, idrogeno, cattura della CO2 dall’atmosfera, schermatura dei raggi solari nello spazio o colonizzazione di altri Pianeti sono un arsenale di soluzioni impossibili. Insostenibili economicamente, scientificamente improbabili o addirittura pericolose nei loro risvolti tecnologici e geo politici.

Sono insomma armi di distrazione di massa per sabotare una transizione energetica a portata di mano con le tecnologie che «abbiamo già mature e disponibili per il 90%». Ma taglierebbero fuori rapidamente dal loro business i grandi potentati economici del fossile.

Donald Trump è stato eletto con il loro appoggio e sta semplicemente facendo il suo lavoro. Armaroli si stupisce piuttosto dell’atteggiamento di altri Paesi, Italia in primis, che continuano a ribadire ambiziosi obiettivi di azzeramento delle emissioni, ma nel contempo non adottano le misure necessarie per ottenerli. E azzarda che anche questo «tenere il piede in quattro staffe» sia uno stratagemma ispirato dalle stesse lobby per guadagnare tempo senza dirlo esplicitamente.

Sfruttando l’umana tendenza a rimuovere ciò che spaventa, le lobby del fossile e chi le rappresenta bollano come “catastrofismo” ogni richiamo alle evidenza di una crisi climatica già in atto. E alimentano una narrazione negativa sulle tecnologie sostenibili che la scienza propone per contenerla.

Una firma per il nostro Manifesto dell’ e-driver

L’elettrificazione del trasporto è una di queste. Ben vengono quindi tutte le iniziative “dal basso” che la promuovono, dice Armaroli, come il nostro Manifesto dell’-driver. Lo scienziato ne apprezza tre spunti in particolare:

-L’estensione del concetto di elettrificazione al mondo delle due ruote («è inconcepibile – dice – che la penetrazione si scooter e moto elettriche sia praticamente nulla in Italia, quando ormai domina la mobilità leggera in tutte le megalopoli asiatiche»)

-La sollecitazione alla rete di vendita perché smetta di fare «fuoco di sbarramento» e si attrezzi invece per rappresentare un canale di promozione dei veicoli elettrici

-L’idea di creare un sito istituzionale di corretta informazione sulla mobilità elettrica per contrastare le fake news virali diffuse dai social.

