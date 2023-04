Ariya in versione base (per il bonus)

Ariya in versione base: la Nissan annuncia l’arrivo di un allestimento meno costoso del Suv elettrico, per rientrare nella soglia prevista per gli incentivi.

Ariya in versione base, ma a che prezzo?

Nella nota messa in rete da Nissan Europe non si specifica quali siano i mercati in cui il prezzo rientrerà nel tetto fissato dai vari governi per il bonus. Certo per l’Italia il taglio dovrebbe essere molto consistente, dato che il prezzo limite è di 42.700 euro. Mentre il Listino attuale della Ariya ha un prezzo d’attacco più caro di 15 mila euro, per la precisione 57.800 euro. Staremo a vedere, ormai dopo i clamorosi tagli ai prezzi di Tesla Model 3 e Model Y non si può più escludere nulla. La versione base in questione si chiama Engage 2WD 63 kWh, con trazione anteriore e un’autonomia fino a 404 km. Motore da 160 kW, coppia massima di 300 Nm e accelerazione 0-100 km/h in 7,5 secondi, con velocità massima limitata ai 160. Della stessa versione Engage esiste un allestimento con batteria da 87 kWh e 536 km di autonomia, con motore da 179 kW, ma su prezzi ben più elevati.

E c’è una nuova versione top 4×4 con 290 kW di potenza

Evolve+ è invece una nuova versione AWD (trazione 4x4), il top di gamma per i clienti europei. Con 290 kW di potenza massima e un’accelerazione 0-100 km/h in 5,1 secondi. La batteria è anche qui di 87 kWh netti, ma l’autonomia si ferma a 498 km, a causa del maggior peso della vettura. Spiega Leon Dorssers, Senior Vice Present Marketing & Sales di Nissan. “Seguendo l’interesse dei nostri clienti, ci siamo resi conto che c’era spazio per espandere la gamma Ariya su entrambe le estremità dello spettro. Il nuovo prezzo di ingresso e le varianti top di gamma di Ariya sono ben equipaggiati per soddisfare una varietà di esigenze. Offrendo una maggiore accesso al veicolo elettrico“. Le nuove varianti di Ariya sono disponibili per gli ordini nella maggior parte dei mercati europei dal 3 aprile.

