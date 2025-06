Aria condizionata sulle elettriche: “Ecco quanto (poco) consuma”

“Il problema dell’aria condizionata è un cavallo di battaglia dei critici dell’auto elettrica da tempo immemore. E fonte inesauribile di articoli che vedevano poveri automobilisti elettrici ospitati in auto da possessori di vetture diesel durante interminabili code in autostrada . Ma l’Aria Condizionata è davvero lo spauracchio in cui molti (poco informati) credono? Domenica è stata la giornata perfetta per un bel test in extraurbano (passando da qualche paesello) e facendo una 50 di km. in tangenziali (Torino e Pavia) . Premetto che, per abitudine, da sempre ho un piede molto leggero. L’ho avuto sulla mia prima auto (Peugeot 205 del 1989), poi su una Ford Galaxy e infine su una piccola Dacia Sandero. Passando all’elettrico ( BYD Dolphin ), e beneficiando della comodità di guida, della silenziosità e della ripresa notevole, al di là dei sorpassi e delle ripartenze uso sempre il medesimo piede. Molto leggero e tranquillo, molto ‘predittivo’.

Aria condizionata sulle elettriche: i consumi s ono un problema? Si rischia di esaurire la carica della batteria se bloccati in colonna? Non proprio, secondo il test che ha effettuato Giovanni, un lettore, con la sua BYD Dolphin.

La differenza di consumo? 1,47 kWh per 100 km, potrei stare in fila ore…

La differenza di consumo tra andata e ritorno è quindi di: (11.67-10.20) kWh/100km. = 1.47 kWh/100km. Assumendo la parità dei restanti fattori (il viaggio è avvenuto in una quasi perfetta pianura) per raffrescare l’abitacolo e viaggiare comodamente, quindi, ho utilizzato 2.73 kWh (1.47 kWh/100km moltiplicato per i 186 del ritorno). Rapportando il tutto al tempo di percorrenza (3.5 ore) la potenza media consumata dall’aria condizionata nel tempo di viaggio è stata di 0.78 kW. RISULTATO: In una ipotetica coda in autostrada, la batteria della mia auto BYD Dolphin (con pompa di calore) mi consentirebbe di rimanere fermo in fila per quasi 4 ore consumando solo il 5% del SOC. Diciamo che potrei ospitare qualche possessore di vetture diesel senza problemi“. Giovanni Orlando

Risposta. La possibilità di restare con la batteria a zero, se coinvolti in una lunga fila negli esodi d’estate, è tra i temi più gettonati da chi cerca di dissuadere dall’acquisto di un’auto elettrica. Due giorni fa abbiamo pubblicato la lettera di un lettore che ha elencato proprio questo tra i motivi che l’hanno indotto a preferire un’ibrida plug-in. Ma prove sul campo come quella di Giovanni dimostrano che si tratta dell’ennesimo timore infondato: basta avere un minimo di carica nella batteria e l’auto si raffresca senza particolari problemi.