Aria condizionata: la domanda di energia tre volte quella dei data center

A causa del cambiamento climatico e l’aumento medio delle temperature, la domanda di elettricità per il funzionamento dell’aria condizionata è destina ad aumentare. Secondo l’ultimo report dell’Agenzia internazionale dell’energia, al 2035 la richiesta aggiuntiva di energia sarà tre volte superiore alla nuova domanda in arrivo dai data center.

Nel corso dell’anno, si sono moltiplicati studi e rapporti sulla domanda crescente di energia da parte delle tecnologie che sostengono lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale. A partire dalla costruzione di data center sempre più potenti. Ma ancora più forte sarà la domanda di energia per l’uso dei condizionatori, a causa delle condizioni climatiche. Entro il 2035 i consumi eguaglieranno la domanda di elettricità del Giappone.

Dovrebbero preoccuparsene soprattutto i gestori delle reti elettriche mondiali nel prossimo decennio. Le reti – secondo gli esperti – non saranno in grado di reggere la nuova domanda in arrivo per l’uso dell’aria condizionata e la gestione dell’energia extra. Perché già impegnati nel consentire la transizione dai combustibili fossili a una maggiore elettrificazione dell’economia grazie alle rinnovabili.

L’uso di aria condizionata aumenterà del 280% entro il 2050, con una crescente domanda di energia elettrica

Considerazioni che si possono leggere nel World Energy Outlook, il report più importante tra quelli pubblicati ogni anno dall’Agenzia internazionale dell’Energia. La quale ha sottolineato i due motivi alla base dell’aumento dell’uso dei condizionatori. Da un lato l’aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico. Dall’altro l’aumento dei redditi nei paesi in via di sviluppo. Il che consente a parti sempre più consistenti della popolazioni di acquistare sistemi di condizionamento dell’aria.

La conseguenza è nei dati rilevati dall’Agenzia: l’aria condizionata “richiederà 697 terawattora di elettricità in più entro il 2030, più di tre volte la domanda extra dei data center informatici“.

“Per molti decisori politici è un punto cieco vedere quanto siano importanti i condizionatori d’aria come motore del consumo globale di elettricità”, ha detto al FT Fatih Birol, il capo dell’IEA. “Negli Stati Uniti e in Giappone il 90 percento delle famiglie ha l’aria condizionata. Ma in Nigeria è il 5 percento, in Indonesia il 15 percento e in India meno del 20 percento”.

Risultato: l’Agenzia prevede che l’uso di energia per l’aria condizionata residenziale aumenterà del 280 per cento a livello globale entro il 2050.

