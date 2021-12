Arena del Futuro, per testare la ricarica a induzione

Arena del Futuro: in Lombardia nasce un circuito in cui sperimentare la ricarica “a terra”, senza fili, solo transitando su un tratto d’asfalto attrezzato.

Arena del Futuro, voluta da Brebemi, Stellantis e altri

Diventa realtà Arena del Futuro, il circuito costruito da A35 Brebemi (autostrada direttissimo tra Brescia e Milano), in collaborazione con Stellantis e altri partner. Con l’obiettivo di testare sul campo la ricarica elettrica ad induzione dinamica. È iniziata la terza fase del progetto, focalizzata sulla sperimentazione delle tecnologie adottate, dopo l’inaugurazione del circuito di 1.050 metri. La pista è in un’area privata della A35 in prossimità del casello di Chiari Ovest, alimentata con una potenza elettrica di 1 MW. I primi veicoli in prova (Nuova 500 e Bus Iveco E-Way) sono stati equipaggiati per testare il sistema e hanno già macinato diversi km, “con risultati più che incoraggianti“. L’obiettivo è dimostrare che il sistema DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer) è tra le principali tecnologie candidate a rispondere in modo alle necessità di decarbonizzazione.

Corsie cablate con spire sotto l’asfalto

Con il DWPT, i veicoli elettrici si ricaricano in modalità wireless viaggiando su corsie cablate, grazie ad un innovativo sistema di spire posizionate sotto l’asfalto. La tecnologia è adattabile a tutti i veicoli dotati di apposito “ricevente”, che trasferisce l’energia dall’infrastruttura stradale alla batteria. La connettività mediante tecnologie IOT (Internet of Things) garantirà massima sicurezza stradale, con un dialogo costante tra autostrade e veicoli. La pavimentazione sarà ottimizzata per renderla più durevole, senza alterare efficienza ed efficacia della carica induttiva. La realizzazione è il primo esempio di innovazione collaborativa per la mobilità a zero emissioni di persone e merci. Vede A35 Brebemi con ABB, Electreon, FIAMM Energy Technology, IVECO, IVECO Bus, Mapei, Pizzarotti, Politecnico Milano, Prysmian, Stellantis, TIM, Università Roma Tre e Università di Parma, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.