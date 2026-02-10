





Architettura Arrow per snellire il sistema nervoso delle EV. E affrontare il passaggio del settore verso i veicoli definiti tramite software.

Architettura Arrow per ridurre del 20% il cablaggio (e quindi il peso)

Via via che i veicoli evolvono in piattaforme complesse e intelligenti, il metodo tradizionale di aggiungere un computer separato per ogni nuova funzionalità elettronica non è più sostenibile. L’architettura E/E di Arrow Elecronics rappresenta una completa trasformazione del “sistema nervoso” dei veicoli moderni. Si tratta di un cambiamento fondamentale, da centinaia di componenti singoli a un sistema più centralizzato, in cui potenti hub di calcolo gestiscono molteplici funzioni. In tal modo si possono snellire e armonizzare sistemi e attività. Riducendo anche del 20 % il cablaggio interno e consentendo di produrre veicoli più leggeri ed efficienti dal punto di vista energetico. Oltre che più facili da aggiornare tramite software per l’intero ciclo di vita del veicolo. Oltre all’hardware, Arrow ha notevolmente ampliato la presenza nel più recente software per i trasporti. Comprese le competenze in AUTOSAR, negli standard di sicurezza funzionale e nella cybersecurity automobilistica.

Si riduce il time-to market, con modelli software defined

“L’architettura E/E è la pietra angolare della rivoluzione automobilistica moderna. Permette la transizione da macchine incentrate sull’hardware a una mobilità intelligente definita dal software”, spiega Murdoch Fitzgerald, chief growth officer dei servizi globali di Arrow Electronics. “Combinando la nostra portata tecnica globale con un’ampia gamma di componenti e competenze software specializzate, siamo ben posizionati per aiutare i clienti a navigare in questa complessità. Riducendo il loro time-to-market e contribuendo a garantire che le loro piattaforme siano costruite per adattarsi all’evoluzione del settore.” L’iniziativa di architettura E/E di Arrow si basa sulle acquisizioni del 2024 di società software specializzate come iQmine e Avelabs, leader tra i fornitori di servizi tecnici per l’industria auto e dei trasporti. Per supportare progettisti e leader degli approvvigionamenti durante la riprogettazione dell’architettura E/E, Arrow ha lanciato un nuovo polo di ricerca dedicato. Mettendo in rete risorse online con approfondimenti tecnici completi, whitepaper e strumenti di progettazione specifici per lo sviluppo di architettura E/E.