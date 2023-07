Architettura a 800V: a che serve? Il caso Hyundai

Architettura a 800V: Massimo, un lettore, sente spesso parlare di questa tecnologia. E ci chiede di spiegare quali vantaggi concreti dà. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Architettura a 800V, servono chiarimenti

“Avendo sempre avuto a che fare con motori a benzina o gasolio, ho un po’ di difficoltà a familiarizzare con i termini che usate per le auto elettriche. Per esempio: sento parlare di architettura 800V come di un grande progresso. Mi spiegate a che cosa serve? Grazie“. Massimo Pirani

Architettura a 800V, vediamo il caso della Hyundai E-GMP (Ioniq 5, Ioniq 6…)

Risposta. Vediamo il caso della Hyundai, che ha annunciato l’introduzione di questa tecnologia già nel dicembre 2020. Tutto parte dalla Electric-Global Modular Platform (E-GMP), la base tecnica su cui nascono tutti i nuovi modelli della marca: Ioniq 5, Ioniq 6 e Ioniq 7. Si tratta di una piattaforma progettata per l’elettrico, riducendo la complessità attraverso modularizzazione e standardizzazione. Con vantaggi sia nella produzione, più semplice, sia soprattutto per il cliente nell’utilizzo. Il più evidente è nella ricarica: l’architettura a 800V raddoppia lo standard automotive (400V) e consente una ricarica dal 10% all’80% in 18 minuti. Con picchi di oltre 230 kW. Con la Ioniq 6, per esempio, questo vuol dire inserire 351 km di autonomia in 15 minuti, ovviamente nella colonnine HPC più potenti. Ma si può ricaricare a 400V senza componenti aggiuntive o adattatori: la tecnologia è brevettata per usare il motore e l’inverter per variare da 400V a 800V. Avendo così una compatibilità di ricarica stabile.

Migliori prestazioni in curva, più spazio a bordo

La E-GMP è progettata per offrire anche migliori prestazioni in curva e stabilità ad alta velocità, Con distribuzione ottimale. dei pesi tra gli assi anteriore e posteriore. Il design è stato studiato per mantenere basso il baricentro, grazie al pacco batterie montato nella parte inferiore del veicolo. E all’adozione di motori elettrici posizionati nello spazio precedentemente occupato dal motore termico. Si crea così un pavimento piatto per l’abitacolo, consentendo più spazio per le gambe dei passeggeri, grazie anche al passo allungato (circa 3 metri sia per Ioniq 5 che Ioniq 6). La piattaforma garantisce poi la sicurezza della batteria grazie a una struttura di supporto in acciaio ad altissima resistenza. I componenti in acciaio stampato a caldo circondano la struttura per maggiore rigidità. L’energia derivante dalle collisioni può essere assorbita e dispersa grazie a sezioni della carrozzeria e del telaio specificatamente progettati.

C’è anche il V2L, per caricare e-bike, scooter, fornelli elettrici…

In definitiva: invece di adattare piattaforme esistenti, si è partiti dal foglio bianco, “cucendo” l’auto sulle esigenze dell’elettrico. In termini di ricarica, sicurezza e prestazioni. A questo proposito la Hyundai assicura che la piattaforma E-GMP “garantisce una stabilità notevolmente elevata e una maneggevolezza predittiva su strada. Inoltre, con l’opzione AWD, consente la presenza di due motori (uno per asse) per valori di potenza e coppia ancora superiori”. Last, but not least: c’è anche l’innovativa funzione Vehicle-to-Load (V2L) che consente di alimentare qualsiasi dispositivo elettrico. Come e-bike, scooter o attrezzature da campeggio, utilizzando la batteria del veicolo, in qualsiasi luogo e situazione. La potenza? La funzione V2L può fornire fino a 3,6 kW, più di quanto molti di noi hanno disponibile a casa.