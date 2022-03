Aqua superPower con e-concept per la ricarica nautica

Aqua superPower inizia la collaborazione con i veneziani di e-concept. Alleanza già ben visibile a Saint Tropez, quando abbiamo partecipato al meeting che ha riunito i più importanti costruttori di barche elettriche con i fornitori si servizi (leggi qui). Ora arriva l’annuncio ufficiale tra i due produttori di stazione di ricarica per barche.

Vediamo le parole con cui si sigla il patto: “Aqua superPower annuncia la partnership strategica con il produttore di punti di ricarica AC e-concept. Loro hanno sviluppato un innovativo design di paline di ricarica che sono stati studiati appositamente e poi approvati per l’installazione in ambienti sensibili, come i canali di Venezia“.

“Aqua superPower installerà infrastrutture di ricarica utilizzando i punti di ricarica AC di e-concept nei luoghi dove devono essere considerati fattori ambientali, culturali e del patrimonio“.

Focus su Venezia e i laghi europei

e-concept nasce a Venezia, ma anche Acqua superPower punta alla città anche se quella che potrebbe essere la vetrina mondiale della mobilità elettrica è un po’indietro. Soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico locale.

Dalla laguna “alle vie navigabili interne e ai laghi europei, dove la regolamentazione e l’azione per preservare il clima guidano sempre più la domanda di barche elettriche“. Pensiamo all’Austria dove siamo stati nei mesi scorsi (leggi qui).

Le paline di ricarica di e-concept sono prodotte con materiali riciclabili al 100%. Il design è pensato per il tradizionale contesto architettonico e ambientale veneziano.

I connettori sono di Tipo 2, il caricabatterie è conforme alla legislazione europea sugli standard di ricarica pubblici.

Aqua superPower è già presente in diversi porti della Costa Azzurra, Saint Tropez, Cannes, Monaco, Portofino (leggi qui) ma anche Venezia.

Ricarica con la App Aqua

La tecnologia di ricarica e l’hardware di e-concept si integreranno con la rete di Aqua superPower e la tecnologia di gestione degli utenti. La rete sarà accessibile agli utilizzatori di barche elettriche tramite l’app Aqua o la carta RFID. Il dispositivo consentirà di visualizzare una mappa che mostra le opzioni dei caricabatterie e offre assistenza alla navigazione.

“Non vediamo l’ora di lavorare con Aqua sull’integrazione del loro hardware e software all’interno del nostri prodotti per i sistemi AC“, dice Matteo Bartoli, Co-fondatore di e-concept.

“La nostra partnership con e-concept ci consente di proporre una soluzione completa per le infrastrutture di ricarica in corrente alternata e continua in base alla posizione e all’uso previsto“, ha detto Alex Bamberg, CEO di Aqua superPower.

