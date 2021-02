Aptera piace ai clienti (7 mila preordini), non agli investitori

Aptera piace agli automobilisti (ha raccolto già 7.000 preordini da tutto il mondo), ma non infiamma gli investitori. La campagna di crowdfunding si è chiusa infatti con la raccolta di 4 milioni di dollari che non saranno sufficienti a portare in produzione l’avveniristica auto biposto a tre ruote a energia solare, con 1.000 miglia (1.600 km) di autonomia.

Tre ruote “solari” da mille miglia

La vettura, presentata alla fine dello scorso anno, è già la “seconda vita” di un progetto nato nel lontano 2006 e mai decollato. L’idea base è sempre quella di portare in produzione un veicolo super efficiente a tre ruote. Nell’ultima versione, l’aggiunta di superfici fotovoltaiche, di batterie più efficienti, materiali superleggeri e di nuovo design con coefficiente aerodinamico Cd di soli 0,13 ha permesso di presentare un modello dalle prestazioni strabilianti. La velocità massima è di 177 km/h, l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e già 400 km di autonomia con la versione base da 25.900 dollari che monta una mini batteria e pannelli fotovoltaici solo sul tettuccio.

La gamma presenta poi configurazioni con con batterie più capaci e maggior copertura fotovoltaica. Arrivando a 29.880 dollari per 640 km di autonomia, 34.600 per 960 km, e 44.900 dollari per la versione con tre ruote motrici, 150 kW di potenza totale e e 1.600 km di autonomia.

A seconda dell’insolazione, Aptera è in grado di percorrere fra 25 e 72 km in un giorno solo con l’energia solare. Nell’ arco di un anno e alle latitudini ottimali, può arrivare a percorrere senza ricarica fino a 17.600 km.