Aptera, Il 27 giugno la presentazione della “Launch edition”

Finalmente Aptera imbocca il rettilineo di arrivo. Il 27 giugno, alle 15 (in Italia a mezzanotte, qui il link) alza il velo, in streaming mondiale, sulla nuova versione del suo primo veicolo elettrico e solare. Dopo una fase di ricerca, sperimentazione e modifiche durata 6 anni (leggi), l’azienda di Carlsabad (California), con la collaborazione di Pininfarina e della modenese CBC Group è pronta al lancio.

La Launch Edition di Aptera

50.000 prenotazioni e tanta attesa per la presentazione di un prodotto che sembra fare grandi promesse. «Il veicolo che presenteremo è costruito secondo il design che intendiamo produrre su larga scala – ha detto il Co-Ceo di Aptera Chris Anthony – e presto consegnare ai nostri entusiasti clienti». Un veicolo progettato totalmente all’interno dell’azienda, seppure con la collaborazione di altre imprese. Dalle caratteristiche esterne fino al software che regola l’utilizzo e la potenza delle batterie. Un’autonomia dichiarata di 640 km con una singola carica e la possibilità di percorrere fino a 64 km con l’energia generata dai pannelli solari integrati. Dopo il lancio è previsto un tour negli Stati Uniti, in occasione del quale potranno essere verificate su strada le caratteristiche del nuovo prototipo.

Le specifiche tecniche

Un triciclo avveniristico, con un pacco batterie che, almeno secondo le specifiche rilasciate 8 mesi fa, dovrebbe essere realizzato in versioni da 25 a 100 kWh, con un motore sincrono a magnete permanente da 100 kW di potenza, inverter e riduttore in un’unica unità. In programma anche una versione a trazione integrale in grado di accelerare da 0 a 100 in 3,5 secondi, grazie a un motore da 150 kW. L’aerodinamicità del precedente prototipo (verificata alla galleria del vento di Pininfarina a Torino) aveva un coefficiente di 0,13 e una struttura esterna caratterizzata dalla presenza dei pannelli solari che rivestono quasi la totalità della carrozzeria.

Il contributo dell’Italia

C’è anche tanta Italia nel gioiello dell’azienda Californiana. A partire da Pininfarina, per il design e per la progettazione delle linee esterne che ricordano un ultraleggero. E poi il contributo dell’azienda modenese specializzata in compositi CPC Group, di Franco Iorio, per la realizzazione del telaio in Carbon Fiber Sheet Molding Compound combinato con Glass Sheet Molding Compound.

Un materiale leggerissimo composto da fibre corte che consentono di modellare più agevolmente le linee della carrozzeria e garantiscono, al contempo, una flessibilità e una resistenza elevatissima.