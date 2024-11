Aptera finalmente in strada, pronta per l’omologazione

Dopo quasi 6 anni di sviluppo (leggi) Aptera Motors ha messo in strada il suo primo veicolo elettrico solare pronto per la produzione. Sarà utilizzato per l’omologazione e i test su strada. Manca ancora una data precisa per la consegna dei primi esemplari, ma l’azienda di San Diego dice di avere già 50 mila prenotazioni.

veicolo biposto a tre ruote, estremamente leggero e aerodinamico. Questo consente di percorrere 400 miglia con una sola carica, più altre 40 al giorno con l’energia autoprodotta dai pannelli fotovoltaici integrati alla carrozzeria. Aptera ( qui il sito ) è una. Questo consente dicon una sola carica, più altrecon l’energia autoprodotta dai pannelli fotovoltaici integrati alla carrozzeria.

Con la nuova trasmissione Vitesco Technology e motore da 100 kW

Molte le novità tecnologiche, a partire dalle batterie ad alta capacità progettate e prodotte su brevetti Aptera. Per altri componenti si avvale di partner: Vitesco Technologies per la trasmissione EMR3 che comprende trazione anteriore, assale ad alta tensione con un motore sincrono a magnete permanente da 100 kW di potenza, un inverter e un riduttore in un’unica unità. In questa versione accelera da 0 a 100km/h in 5,5 secondi.

Una seconda versione a trazione integrale sarà in grado di accelerare in 3,5 secondi, grazie a un motore da 150 kW. L’anno scorso è stata abbandonata invece la soluzione ipotizzata nei progetti iniziali, con motori integrati nelle ruote, che avrebbe richiesto tempi di sviluppo troppo lunghi a fronte della scadenza annunciata per le prime consegne “entro il 2025“.

Sei componenti in composito di carbonio con la tecnologia della modenese CPC Group

Franco Iorio. Produrrà le parti principali del Body in Carbon (BINC). BINC è composto da sole sei parti principali realizzate in Carbon Fiber Sheet Molding Compound (CF-SMC), combinato con Glass Sheet Molding Compound (SMC). Si tratta di un materiale leggero costituito da una disposizione casuale di fibre corte che consentono di modellare parti dalla forma intricata. Offre rigidità e resistenza molto più elevate rispetto allo SMC standard. L’alimentazione, infine, è assicurata da un pacco batteria proprietario in versioni da 25 a 100 kWh. Un altro partner fondamentale è l’ azienda modenese specializzata un compositi CPC Group guidata da. Produrrà le parti principali del. BINC è composto da sole sei parti principali realizzate in Carbon Fiber Sheet Molding Compound (CF-SMC), combinato con Glass Sheet Molding Compound (SMC). Si tratta di uncostituito da una disposizione casuale di fibre corte che consentono di modellare parti dalla forma intricata. Offre rigidità e resistenza molto più elevate rispetto allo SMC standard. L’alimentazione, infine, è assicurata da unproprietario in versioni da 25 a 100 kWh.

50 mila preordini, prime consegne nel 2025

Ora Aptera continuerà a testare i sistemi del veicolo in contesti progressivamente impegnativi e ad alta velocità e in pista, aprendo la strada a un veicolo di produzione completamente testato e convalidato entro il prossimo anno.

La fase successiva di test vedrà l’integrazione della tecnologia solare di Aptera e del sistema di gestione termica. Nei programmi a lingo termine di Aptera c’è l’offerta di una intera gamma di veicoli e perfino un modello completamente autonomo, in grado di viaggiare esclusivamente con l’energia autoprodotta dai pannelli solari integrati.