Aprile elettrico 2025: la e-C3 in testa

Aprile elettrico 2025: la Citroen e-C3 balza in testa nella classifica delle più vendute, in un mese in cui le immatricolazioni salgono a quota 6.667.

Aprile elettrico 2025: non c’è più il dominio di Tesla…

È finito il dominio di Tesla, almeno per il momento. Il gruppo Stellantis piazza due modelli ai primi due posti, anche se con numeri non certo esaltanti. La Citroen e-C3 è prima a quota 724 immatricolazioni, la Jeep Avenger seconda a 337. La prima Tesla è la Model Y, al terzo posto a 263. Ma i dati ci dicono soprattutto che siamo in presenza di un mercato molto frammentato, in cui comunque Stellantis sembra prendersi le sue rivincite. Piazzando quattro modelli tra i primi dieci, con l’Alfa Romeo Junior al quarto posto (248 auto vendute) e la Leapmotor T03 (modello cinese importato da Stellantis) quinta a 224. Completano la Top Ten la BMW iX1 (196), la Ford Explorer (188), la Tesla Model 3 (182), la Dacia Spring (174) e la Renault 5 (172). In tutto nel mese si è venduto più del doppio delle auto elettriche rispetto all’aprile 2024, quando il mercato era bloccato in attesa dei promessi incentivi.

Continua il momento magico delle ibride (anche plug-in), diesel sotto il 10%

Le cose cambiano se si prende in esame il risultato complessivo dei primi 4 mesi dell’anno. Qui Tesla conserva il primo posto con la Model 3 e il quarto con la Model Y. Ma il trend degli ultimi due mesi fa pensare che questa leadership non durerà a lungo. Quanto ai risultati delle varie alimentazioni, aprile conferma il momento d’oro delle ibride, che salgono al 44,3% di share nel mese (+4,6 ) e al 44,9% nel cumulato (+6,3). Ma è un risultato a cui contribuiscono soprattutto le mild hybrid, molto più richieste delle full hybrid. In calo le vendite di auto a benzina al 27,3% in aprile e al 26,7% nel quadrimestre, -4,1 punti). Il diesel scende sotto il 10%, fermandosi al 9,9% di share (9,8% nel quadrimestre). Anche il Gpl perde quota, portandosi al 7,9% nel mese e all’8,9% nel cumulato. Bene infine le ibride plug-in, che salgono al 5,7% di quota.

