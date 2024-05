Aprile elettrico 2024: vendite a picco, in un mercato bloccato da 4 mesi per l’attesa di incentivi promessi e mai entrati in vigore. Quota di mercato al 2,3%.

Aprile elettrico 2024: siamo la barzelletta d’Europa

Siamo la barzelletta d’Europa, con i concessionari che da mesi attendono di immatricolare le auto coi nuovi sontuosi bonus annunciati a metà dicembre dal ministro Adolfo Urso. E così, in un mercato dell’auto che complessivamente cresce (+7,5% con 135.353 auto vendute in aprile), le immatricolazioni di veicoli elettrici precipitano ai minimi. Siamo a 3.208 EV in aprile, contro 3.992 dello stesso periodo del 2023, che pure non fu certo un mese da ricordare. I costruttori stranieri guardano con sbigottimento a quel che sta succedendo. Tesla, che in tutti i grandi mercati europei misura in migliaia le vendite, in Italia registra poche centinaia di immatricolazioni: Model Y resta leader, ma a quota 237. Mentre la Fiat 500e precipita a 102 immatricolazioni, battuta persino dalla “cugina” (di gruppo Stellantis) Jeep Avenger, a quota 191.

I costruttori: incentivi in arrivo a metà mese (forse)

Ma quando arrivano questi benedetti incentivi? Per avere qualche indicazione bisogna affidarsi alle rassicurazioni ricevute dai costruttori, che ora parlano di metà maggio Questa infatti l’indicazione di Michele Crisci, presidente dell’UNRAE, nella sua dichiarazione a commento dei risultati di vendita: “Sul fronte delle auto “con la spina” si procede in retromarcia. La prolungata attesa degli incentivi, che non saranno Legge prima di metà maggio, riduce gli effetti sul mercato agli ultimi 4 mesi. E protrae anche in aprile la paralisi di mercato per BEV e PHEV (ibride plug-in): nel mese le prime si fermano al 2,3% di quota e le seconde al 3,3%”. E questa è un’altra anomalia italiana rispetto al resto d’Europa: si continuano a vendere più plug-in che elettriche pure, in un mercato comunque diffidente verso le auto con la spina.

