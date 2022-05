Aprile elettrico 2022: vendute solo 3 mila auto

Aprile elettrico 2022: vendute poco più di 3 mila auto, in un mercato ancora bloccato dalla mancanza di incentivi, deliberati, ma non entrati in vigore.

Aprile elettrico 2022: 500, Smart e Spring sul podio

Non c’è peggior cosa che approvare degli incentivi senza poi renderli operativi con i necessari provvedimenti. L’effetto è di bloccare il mercato, perché nessuno è così stupidp da rinunciare allo sconto governativo. Risultato: rispetto ad aprile 2021 si sono vendute 48.000 auto in meno, con un calo del 33%. In retromarcia anche la vendita di elettriche, in attesa del bonus da 3-5 mila euro: le immatricolazioni sono scese da 4.857 a 3.050 unità. Facendo dell’Italia il mercato più arretrato in Europa per le EV, con una misera quota del 3,1%. L’elettrica più venduta, la 500e, non arriva a 500 consegne, seguita da Smart ForTwo e Dacia Spring. Nella top ten sei modelli su dieci non arrivano a quota 100 immatricolazioni e tra queste figurano le due Volkswagen, ID.3 e ID.4. Nei primi posti non c’è traccia di Tesla, ma questo era scontato, dato che la Casa di Elon Musk concentra le consegne negli ultimi due mesi del trimestre.

Crollo delle vendite per benzina, diesel e metano

Continua il calo delle vendite di auto benzina e diesel, che perdono rispettivamente il 42,9% e 38,5% delle immatricolazioni, portandosi al 27% e 21% di quota. Una flessione pesante coinvolge anche le vetture a Gpl (-23,2%), scese al 7,4% di quota. Mentre un tracollo vertiginoso interessa il mercato delle auto a metano, scese sotto l’1% di quota. Vedremo se il taglio dell’IVA deciso dal governo servirà ad arrestare una caduta che si trascina da molti mesi. Tengono invece le immatricolazioni di ibride plug-in, con il 5,6% di quota in aprile. Le ibride, seppur in calo in volume, salgono al 35%, con le “full” hybrid al 9,2% e le “mild” al 25,8%. “La lunga attesa degli incentivi che incombe sul settore sta logorando il mercato ormai dall’inizio dell’anno”, lamenta Michele Crisci, n.1 dell’Unrae, l’Unione delle Case auto. “Ci auguriamo che quanto prima si possa discutere come modificare l’originario impianto degli incentivi, includendo anche le persone giuridiche“.