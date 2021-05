Aprile elettrico 2021/ La 500 leader, parte bene la ID.4

Aprile elettrico 2021: comanda ancora la Fiat 500, che consolida il suo primato nell’anno in corso. Seguono Smart e Twingo. Parte bene la ID.4, nuovo Suv VW.

Aprile elettrico 2021 / Zoe e ID.3, dati ancora deludenti

In un altro mese pesante per il mercato dell’auto in generale (appena 145 mila immatricolazioni in tutto), l’elettrico continua a guadagnare quote di mercato. Ora è al 3,3%, ma ancora lontani dai trend molto più convincenti degli altri grandi mercati, come Germania e Francia, ormai vicini alla doppia cifra. In tutto in aprile si sono vendute 4.851 auto elettriche, con la Fiat 500 a pesare per oltre il 20% di questo mercato, con 1.062 consegne. Seguono la Smart Fortwo (601) e la Renault Twingo (528).

– Quota delle EV al 3,3%: lontani da Francia e Germania –

Ancora deludenti i numeri della Renault Zoe, leader nel 2020, con appena 421 immatricolazioni. Ottimo, invece, il 5° posto della nuova Volkswagen ID.4 (330), che già vende di più della “sorellina” ID.3 (296). In 4 mesi si sono vendute in tutto 18.181 auto EV, un numero che fa dell’Italia un mercato marginale nell’elettrico.