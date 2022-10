Apre IBE 2022 a Rimini, è l’anno del Bus elettrico

Sarà il Bus elettrico 12 metri New Generation Citea dell’olandese VDL una delle star di Ibe 2022 che aprirà i battenti domani, 12 ottobre alla Fiera di Rimini.

Molti altri primari costruttori saranno tra gli espositori presenti alla manifestazione IBE – Intermobility and bus Expo, principale salone del trasporto collettivo del Sud Europa giunto alla decima edizione. Tra questi, Daimler Buses con la prémiere italiana dei Setra Next Generation; Volvo che presenterà la nuova gamma 9000; Scania che porterà a IBE gli autobus Scania Touring di nuova generazione; Irizar, pronta con il restyling del bus turistico Irizar i6S con allestimento “Efficient” e l’interurbano Irizar i4 con l’innovativa alimentazione LNG.

VDL Bus & Coach è stato il costruttore leader in Europa nel primo semestre di quest’anno. In maggio ha già consegnato 21 Vdl Citea SLF-120 Electric all’azienda di trasporto pubblico emiliano-romagnla TPER. La stessa TPER ha appena concluso una seconda gara per l’aquisto dalla turca Karsan di 31 autobus elettrici (24 + 7 opzionali) da 18 metri per il sistema di trasporto pubblico di Bologna, con il suo modello e-ATA. In maggio aveva portato a 3 i bus da 9,5 metri IVECO E-Way in servizio sulle linee del centro sotrico di Bologna.

Il New Generation Citea di VDL, prima italiana

Il New Generation Citea di VDL è stato riprogettato da zero. Presenta molte novità strutturali come le batterie a pavimento, la gestione intelligente dell’energia, un sofisticato sistema di climatizzazione. Nello stand VDL sarà possibile salire a bordo del nuovo veicolo, alla prima apparizione in Italia.

E venerdì 14 ottobre 2022 Alex De Jong, Business Manager Public Transport di VDL sarà tra i protagonisti della tavola rotonda organizzata da Vaielettrico “New bus per la transizione elettrica. Cosa chiedono le aziende di trasporto pubblico, come rispondono i produttori e quali finanziamenti sono disponibili”.

LEGGI ANCHE Vaielettrico, a IBE faccia a faccia sui Bus elettrici

Nel primo semestre di quest’anno gli autobus elettrici per il Trasporto pubblico locale urbano hanno raggiunto in Europa una quota del 30% con 1.768 immatricolazioni e un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un boom in Europa, si sveglia l’Italia

L’Italia non è tra i primi Paesi europei, ma grazie ai fondi di 3,5 miliardi destinati dal Pnrr al rinnovamento delle flotte si avvia a recuperare velocemente terreno. Erano elettrici una quota degli oltre 1.200 autobus urbani ed extraurbani a basse emissioni acquistati da gennaio ad agosto con i fondi garantiti dal Ministero per la Mobilità Sostenibile. E a giorni dovrebbero partire i bandi della Consip per altri 1.000 bus esclusivamente elettrici. Nel frattempo anche l’industria italiana si è mobilitata per non mancare a questo appuntamento.

Industria Italiana Autobus, ex Menarini bus, ha ultimato i test su strada per il suo primo bus elettrico Citymood 12e con un tour di 10 mila km nella principali città italiane. Iveco ha annunciato che riporterà in Italia la produzione di Bus elettrici della gamma E-Way, oggi prodotti in Francia con il marchio Heuliez. I futuri modelli saranno sviluppato a Torino e assemblati a Foggi. Iveco Bus conta di produrne a regime circa 1.000 all’anno.

Tornando a IBE, la Fiera riminese sarà anche il momento per celebrare i successi delle tre grandi Aziende di Trasporto Pubblico dell’Emilia-Romagna. TPER, SETA e Start Romagna festeggeranno, proprio durante l’Expo, il loro decimo anno di attività.

Tra le novità 2022 di IBE spicca poi CampBus, progetto educational del Corriere della Sera. E’ dedicato alle scuole superiori che nell’anno scolastico 2022-23 coinvolgerà studenti e docenti in percorsi educativi a cavallo tra nuove tecnologie, cultura e attualità, cittadinanza digitale e sostenibilità con il supporto di IBE e IVECO BUS (storica presenza a IBE) in qualità di “mobility partner”.

– Iscriviti a Newsletter e YouTube di Vaielettrico —