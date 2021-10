Apre Ecomondo-Key Energy: sotto i riflettori c’è l’E-Valley

Apre domani la fiera Ecomondo-Key Energy, la principale esposizione europea sui temi della green revolution. La fiera (26-29 ottobre, presso il quartiere fieristico di Rimini) sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 18. In questo ambito Key Energy approfondirà il tema dell’energia rinnovabile e della mobilità a zero emissioni. Un focus particolare è dedicato quest’anno alla transizione elettrica della Motor Valley emiliana, grazie alla collaborazione fra Italian Exibition Group, il sito Vaielettrico e l’Associazione MOTUS-E.

La Terra dei Motori diventa elettrica: Vaielettrico spiega come e perché

L’appuntamento è per le 11 di mercoledì 27, nell’area Agorà City Mobility del padiglione D7. La giornata sarà aperta dall’ intervento del Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, cui seguirà la presentazione dello studio curato dal Professor Giorgio Prodi del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara su “La sfida della transizione elettrica: lo stato della Motor Valley emiliana”.

Ne discuteranno poi Fabrizia Vigo, Responsabile relazioni istituzionali di ANFIA; Fabio Storchi, Presidente Unindustria Reggio Emilia; Roberto Fedeli, Chief Technology & Innovation Officer di Silk-Faw; Marco Righi, presidente Flash Battery; Massimo Ponzio, fondatore di Atop e Presidente onorario di Atop-Ima; Giuseppe Corcione, CEO Reinova; Gianfranco Pizzuto, fondatore di Estrema Fulminea e Paolo Ghinolfi, amministratore delegato di SIFÁ. Modereranno il dibattito Mauro Tedeschini, CEO Vaielettrico e Francesco Naso, segretario generale MOTUS-E. Concluderà Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un premio ai pionieri della Motor Valley elettrica, scelti da BPER Banca e SIFA’

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, Andrea Prandi, co fondatore di Vaielettrico e fondatore di SmartItaly, presenterà il libro “Volti e storie della E-Valley” realizzato dallo staff editoriale di Vaielettrico.it con il contributo di BPER Banca e SIFA’. Paolo Cerruti, Responsabile Direzione Regionale Romagna di Bper banca presenterà il premio “Pionieri della E-Valley” e proclamerà i quattro vincitori. I quali si racconteranno e si confronteranno, moderati da Andrea Prandi.

Seguirà un secondo dibattito dal titolo “Nuovi talenti per la E-Valley”, organizzato con il contributo di Randstad HR Solutions.

Aprirà i lavori l’Assessore allo sviluppo e alla formazione della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, presentando i piani a sostegno della transizione e la sfida dell’occupazione. Moderati da Massimo Degli Esposti, co fondatore e co direttore di Vaielettrico e da Francesco Naso, segretario generale di MOTUS-E, interverranno Francesco Leali, Dipartimento Ingegneria Enzo Ferrari di Unimore e docente di Muner (Motorvehicle University of Emilia-Romagna); il professor Claudio Rossi, promotore del progetto Onda Solare di Unibo; Luca Di Silvio, Sales area manager Manz Italy; Sonia Bonfiglioli, Presidente di Bonfiglioli Group e Vice presidente Confindustria Emilia Area Centro; Fabio Costantini, Amministratore Delegato Randstad HR Solutions; il professor Claudio Cavallotto, promotore della rete “E-mobility” tra scuole per la mobilità sostenibile nella didattica; Francesco Possati, membro del Board of Directors Gruppo Marposs. Concluderà Patrizio Bianchi, Ministro per l’Istruzione.

Ecomondo-Key Energy tornano in presenza

Ecomondo-Key Energy tornano quindi in presenza dopo lo stop imposto l’anno scorso dalla pandemia. Con oltre mille brand e un’occupazione della superficie dei padiglioni pari al 90% rispetto ai livelli del 2019, le due manifestazioni porteranno in fiera le novità tecnologiche dei diversi mondi dell’economia verde, e, nel calendario dei convegni, la massima attenzione alle opportunità che il PNRR e il Green Deal europeo offrono a imprese e amministrazioni pubbliche in Italia.

Ecomondo e Key Energy 2021 si apriranno domattina alle 10.30 in hall Sud. Dopo i saluti del Presidente IEG Lorenzo Cagnoni e del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, attesi gli interventi del senatore Barbara Floridia, Sottosegretario di Stato per l’Istruzione, dell’onorevole Ilaria Fontana, Sottosegretario di Stato per la Transizione Ecologica e dell’Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo.

Sul palco, per il taglio del nastro, saliranno anche Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di IEG, Fabio Fava, Presidente del Comitato Scientifico di Ecomondo, Gianni Silvestrini, Presidente del Comitato Scientifico di Key Energy e Alessandra Astolfi, Group Exhibition Manager IEG.

Stati Generali della Green Economy al decimo sigillo

Subito dopo prenderà invece il via la 10ª edizione degli Stati Generali della Green Economy, promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy, durante i quali verrà presentata la Relazione 2021 sullo stato della Green Economy in Italia. Il documento, illustrato da Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, indagherà i risultati raggiunti in dieci anni e il ruolo strategico dell’economia verde guardando al 2030, con un focus sulla digitalizzazione per la transizione ecologica.

Per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica fissati dal Green Deal europeo, il nostro Paese dovrebbe ridurre del 15% i consumi energetici e del 40% il consumo di fossili al 2030, raddoppiare le fonti rinnovabili sul totale dei consumi di energia primaria dal 20 al 40%, aumentare l’elettricità rinnovabile dal 40 al 70%. Il sentiment degli italiani è favorevole, come rivela l’indagine Ipsos realizzata per conto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ed Ecomondo: secondo l’86% degli intervistati la transizione ecologica è un’opportunità in termini di investimenti, innovazione e nuova occupazione.

Il convegno inaugurale di Key Energy è invece fissato nel pomeriggio di domani, alle 14.30, con l’evento dedicato alle “Opportunità per l’Italia legate al PNRR”, durante il quale verrà presentato il report realizzato in esclusiva per il salone di IEG dall’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano sull’analisi delle policy di incentivazione alla transizione energetica contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulla valutazione delle loro ricadute sul Sistema-Paese.

Come entrare, come seguire in streaming

La partecipazione alla fiera sarà all’insegna della massima sicurezza: l’ingresso alle manifestazioni sarà consentito col Green Pass. Chi non ne fosse in possesso potrà presentare l’esito negativo di un tampone. Tra le altre misure messe in atto in conformità con il protocollo #Safebusiness di IEG e la certificazione GBAC STAR™ per una serena permanenza in fiera: l’obbligo della mascherina, la misurazione della temperatura in ingresso, la disposizione di dispenser gel per l’igienizzazione delle mani in tutti gli spazi espositivi.

Key Energy prevede anche un”estensione digitale dal 18 ottobre-5 novembre;

