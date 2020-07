Appy, il primo paese con solo auto elettriche. Per 3 anni gli abitanti del Comune francese nel Dipartimento dell’Ariège avranno a disposizione solo Renault Zoe.

Appy, tre anni solo con la Zoe

Appy è uno dei Comuni più isolati di Francia, a pochi km da Andorra. Da come è descritto, ricorda un po’ il paesino nel Pas de Calais in cui fu ambientato il celebre film “Giù al Nord“, record di incassi. Ed è qui che, per dimostrare che la mobilità elettrica è possibile ovunque, Renault, in collaborazione con Publicis, ha creato un’esperienza inedita. Uno sorta di reality che coinvolge veramente gli abitanti del luogo. Le cui testimonianze costituiranno un nuovo capitolo della storia delle comunità francesi: se persino questo posto sperduto passa all’elettrico… Per 3 anni Renault mette a disposizione una ZOE per ogni famiglia del Comune. Nonché le infrastrutture di ricarica necessarie (colonnina /presa a domicilio) e una stazione di ricarica pubblica. L’insolita iniziativa è stata inauguratadalla Renault ad Appy, con il Sindaco del Comune e le autorità regionali coinvolte nel progetto.