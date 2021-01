Apple e Hyundai alleati per il “computer con le ruote”

Apple e Hyundai alleati per l’auto elettrica e connessa. L’obiettivo: cambiare la filosofia dei veicoli come l’iPhone ha rivoluzionato il mondo dei telefonini.

Apple vuole fare la sua auto, ma con un partner

Fa tempo si rincorrevano voci su un progetto della Apple per costruire un’auto elettrica e sfidare Elon Musk. Ora c’è qualcosa di ufficiale: è stata la La casa sudcoreana Hyundai Motor ad annunciare di aver intavolato trattative iniziali con Apple per lavorare insieme alla produzione di un’auto elettrica. Premettendo di non essere probabilmente l’unico partner papabile nel progetto dell’azienda di Cupertino: “Sappiamo che Apple ha avviato discussioni con diversi produttori globali di auto, inclusa Hyundai Motor. Visto che le trattative si trovano allo stadio iniziale, niente è stato ancora deciso“, ha spiegato alla CNBC Chery Kang, portavoce di Hyundai.

Già nei giorni scorsi il quotidiano Korea Economic Daily aveva rivelato indiscrezioni sui termini di un possibile accordo tra Apple e Hyundai. Ora i due partner possono lavorare alla luce del sole. Con un precedente curioso: qualche giorno fa il fondatore di Tesla, Elon Musk, aveva rivelato di avere offerto a suo tempo alla Apple di acquistare la sua azienda. Il valore di Borsa era un decimo di quello attuale, ma il numero uno di Apple, Tim Cook, non si era detto interessato.

Ci ha già provato Dyson, è stato un flop, ma ora…

È ovvio che il progetto di Apple non può che essere quello di esasperare il concetto di automobile come “computer con le ruote”. Puntando più su guida autonomia e connessione che non sull’essenza del veicolo, evidentemente demandato all’eccellente know how di Hyundai. Tutte queste incursioni provenienti da grandi aziende non-automotive non possono che far bene al mondo dell’auto e della mobilità in genere. Ed è significativo che Apple, pur avendo i mezzi finanziari e tecnici per farlo, abbia scelto di non progettare e costruire la sua auto da sola, trovandosi un partner.

La strada autarchica è quella scelta invece da Sir James Dyson per la sua Electric car. Un progetto naufragato nell’ottobre 2019 con un clamoroso flop, nonostante le tante buone idee. Ma il fatto che le auto saranno sempre più “computer con le ruote” ormai è molto chiaro anche ai costruttori tradizionali, che stanno rivedendo le loro strutture. È una rivoluzione che il numero uno di Volkswagen Group, Herbert Diess, porta avanti con non poche resistenze. Ma l’arrivo di Apple è un altro segnale molto, molto forte.

P.S. Una curiosità: vent’anni fa la Fiat ebbe l’idea di trasformare parte dell’ex Alfa di Arese in un gigantesco call center. Avrebbe dovuto dare ai suoi clienti in auto tutti i servizi che ora si forniscono in digitale, ma via telefono. Tutta un’altra storia: fu un flop clamoroso.