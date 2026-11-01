Applausi a Trump che combatte l’auto elettrica: Paolo ci gira un articolo comparso su un mensile specializzato, a firma di Pierluigi Bonora. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Applausi a Trump che si batte contro la transizione energetica

“V i allego un articolo contro la transizione letto su ‘Auto’ dove Pierluigi Bonora, direttore di ACI-Radio, inizia scrivendo “Si può fare. Eccome Basta volerlo”. E chiude poi con un “Bravo Trump” che la dice lunga. Degno di nota il box dove si informa che così facendo si rallenta lo sviluppo delle energie rinnovabili e della transizione elettrica. E che questo abbandono avrà riflessi negativi anche nel resto del mondo. Ironico poi il fatto che la pagina a fronte fosse la pubblicità di un noto spedizionere tedesco che scrive: “La sostenibilità è un impegno concreto. E l’azienda sperimenta soluzioni per una logistica a basse o zero emissioni, con investimenti nella mobilità elettrica e relative infrastrutture“. Buona giornata”. Paoblog (Paolo)

Contano solo i soldi, l’aria che respiriamo…

Risposta. Il giornalista in questione, come segnalato, è il direttore della radio dell’ACI, altro ente che si distingue nell’ignorare l’auto elettrica. Il contrario di quanto fa l’ADAC tedesca, che meritoriamente fa il suo mestiere svolgendo test sul campo delle auto e dando consigli utili agli automobilisti. Quanto all’articolo, è tuttto un elogio a Trump e al suo fottersene allegramente di qualsiasi problema ambientale. Contano solo i soldi. E quindi via a un panegirico sul fatto che il presidente americano ha tagliato la media dei consumi di carburante consentiti. Facendo guadagnare un sacco di soldi ai poveri costruttori. E poi c’è la solita balla sul fatto che l’elettrico ha spalancato le porte dell’Europa alle auto cinesi. È vero che le varie BYD, MG, Geely ecc. stanno crescendo mese dopo mese, ma lo fanno vendendo soprattutto auto ibride e a benzina. Perché sulle elettriche ci sono i dazi della odiatissima UE. Poveri noi…

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