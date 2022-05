Appello di Ford, Volvo e altri 26 big: “Solo auto elettriche dal 2035”

La lettera è indirizzata agli eurodeputati e ai governi dell’UE alla vigilia dell’approvazione finale delle nuove regole per le auto pulite. Come è noto la Commissione europea ha proposto che solo auto e furgoni nuovi a emissioni zero – e non ibridi – possono essere venduti in tutta l’UE dal 2035.

Entro giugno l’ultima parola di Bruxelles

Il Parlamento europeo ha completato l’iter legislativo recependo le indicazioni di Bruxelles e in giugno dovrà ratificare la legge in seduta plenaria. L’ultima parola spettarà però al Consiglio dell’Ue, l’organismo che rappresenta i governi dei Paesi aderenti all’Unione nel loro complesso. La legge dovrebbe entrare in vigore in autunno.

I veicoli elettrici rappresentano già il 10% delle auto vendute nell’UE. E sono una soluzione prontamente disponibile contro le emissioni di CO2 e l’inquinamento atmosferico pericoloso. Auto e furgoni sono responsabili infatti del 15% di tutte le emissioni di CO2 e sono anche la principale fonte di inquinamento da biossido di azoto, che secondo l’Agenzia europea dell’ambiente provoca oltre 40.000 morti premature in Europa ogni anno.

Obblighi precisi anche per le ricariche

Le auto con motore a combustione sono anche responsabili di circa un terzo di tutte le importazioni di petrolio in Europa. Il passaggio al trasporto su strada privo di combustibili fossili rafforzerebbe la sicurezza energetica del continente. E taglierebbe i miliardi di euro che ogni anno l’Europa invia all’estero per il petrolio.

Fissare una data di fine per le vendite di auto a combustibili fossili, sostiene infine l’appello pro auto elettriche, darà anche il via a una trasformazione sistemica nell’industria automobilistica europea e la renderà un leader globale in un settore chiave per un futuro decarbonizzato.

