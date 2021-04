Appello di 27 big all’Ue: basta motori termici dal 2035

Ue fissi una data per dire basta ai motori termici. Lo chiedono in un appello inoltrato alla Commissione Ue 27 big dell’industria europea. L’appello è aperto e può essere sottoscritto da altri (qui). La data indicata è il 2035, “ma anche prima se possibile“.

Ricordiamo che 9 Paesi dell’Unione hanno a loro volta proposto di decretare per legge la fine delle auto termiche in Europa, identificando la data nel 2030 (leggi). Pare che ci sia una disponibilità della Commissione, anche in relazione alla trattativa con le associazioni della filiera sui requisiti del nuovo standard Euro 7. La decisione è attesa a giugno.

Anche Enel X e Novamonto per l’Italia

Le aziende firmatarie dell’appello all’Ue includono, per l’Italia, Enel X e Novamont. Tra le altre figurano IKEA Retail, Sky, Uber, Vattenfall e Volvo Cars in rappresentanza di una vasta gamma di settori.

Auto e veicoli commerciali sono responsabili del 15% di tutte le emissioni di CO2 in Europa. Sono anche la principale fonte (26%) di emissioni di ossido di azoto tossico, che causano la morte prematura di 54.000 europei ogni anno. Il petrolio costa all’economia europea oltre 200 miliardi di euro l’anno in importazioni. Un recente sondaggio di Transport & Environment mostra che quasi due terzi dei residenti urbani sono favorevoli a dire basta ai motori termici in Europa dopo il 2030. E Anders Kärrberg , responsabile della sostenibilità globale di Volvo Cars , sostiene che per accelerare la transizione «servono una chiara direzione e sostegno dei governi».