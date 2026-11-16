Appello a Bruxelles: “Tariffe trasparenti alla colonnina”

“Tariffe trasparenti alla colonnina” è il titolo dell’evento organizzato a Bruxelles da Dario Tamburrano, parlamentare europeo Moviento 5 stelle, gruppo The Left in collaborazione con Adiconsum e TariffEv. Obiettivo è sensibilizzare il Parlamento europeo sul tema della trasparenze dei prezzi dell’elettricità alle colonnine. E in prospettiva realizzare un osservatorio europeo sulle tariffe di ricarica pubblica per auto elettriche, sull’esempio dell’Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica della mobilità elettrica attivo da oltre un anno in Italia.

Il programma dell’evento e come seguirlo da remoto Questo il programma dell’evento che ha come sottotitolo “Dall’Osservatoro italiano di Adiconsum e TariffEv vierso un modello europeo“:

Moderatore

Massimo degli Esposti, Giornalista e Co-founder presso Vaielettrico.it

Dario Tamburrano, Membro del Parlamento europeo The Left

Struttura e operatività dell’Osservatorio

Gianluca Vergari, Curatore dell’Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica

della mobilità elettrica presso Adiconsum APS

Valerio Fattori, COO e Founder presso TARIFFEV

Esperienza pratica e trasparenza dei prezzi

Denise Feierabend, Senior Account Manager presso Cariqa

Prospettive industriali europee e nazionali

Matteo Gizzi, Responsabile dell’intelligence di mercato sulla mobilità

elettrica presso Motus-E

Prospettive consumatori e ambiente

Robin Loos, Responsabile Trasporti e Mobilità presso BEUC

Esther Marchetti, Responsabile per la promozione dei trasporti puliti

presso Transport & Environment

Visione Istituzionale UE

Rein Jüriado, Policy Officer DG MOVE

Robert Nuij, DG Energy

Seguirà una Tavola rotonda con gli europarlamentari:

Matteo Ricci, Membro del Parlamento europeo S&D

Carlo Ciccioli, Membro del Parlamento europeo ECR

Dario Tamburrano, Membro del Parlamento europeo The Left

Sarà possibile seguire il dibattito da remoto previa iscrizione a questo link: http://dariotamburrano.it/eventi/