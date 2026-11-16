Appello a Bruxelles: “Tariffe trasparenti alla colonnina”

“Tariffe trasparenti alla colonnina” è il titolo dell’evento organizzato a Bruxelles da Dario Tamburrano, parlamentare europeo Moviento 5 stelle, gruppo The Left in collaborazione con Adiconsum e TariffEv. Obiettivo è sensibilizzare il Parlamento europeo sul tema della trasparenze dei prezzi dell’elettricità alle colonnine. E in prospettiva realizzare un osservatorio europeo sulle tariffe di ricarica pubblica per auto elettriche, sull’esempio dell’Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica della mobilità elettrica attivo da oltre un anno in Italia.
Adiconsum: “La ricarica è un servizio pubblico, rivedere le regole”
Il programma dell’evento e come seguirlo da remoto
Moderatore
Massimo degli Esposti, Giornalista e Co-founder presso Vaielettrico.it
Dario Tamburrano, Membro del Parlamento europeo The Left
Struttura e operatività dell’Osservatorio
Gianluca Vergari, Curatore dell’Osservatorio prezzi delle tariffe di ricarica
della mobilità elettrica presso Adiconsum APS
Valerio Fattori, COO e Founder presso TARIFFEV
Esperienza pratica e trasparenza dei prezzi
Denise Feierabend, Senior Account Manager presso Cariqa
Prospettive industriali europee e nazionali
Matteo Gizzi, Responsabile dell’intelligence di mercato sulla mobilità
elettrica presso Motus-E
Prospettive consumatori e ambiente
Robin Loos, Responsabile Trasporti e Mobilità presso BEUC
Esther Marchetti, Responsabile per la promozione dei trasporti puliti
presso Transport & Environment
Visione Istituzionale UE
Rein Jüriado, Policy Officer DG MOVE
Robert Nuij, DG Energy
Seguirà una Tavola rotonda con gli europarlamentari:
Matteo Ricci, Membro del Parlamento europeo S&D
Carlo Ciccioli, Membro del Parlamento europeo ECR
Dario Tamburrano, Membro del Parlamento europeo The Left
Sarà possibile seguire il dibattito da remoto previa iscrizione a questo link: http://dariotamburrano.it/eventi/
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