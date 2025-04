App Tesla/2 Quella tariffa oraria in cinque passaggi

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Torniamo a parlare del nostro articolo su Supercharger e App Tesla che tante polemiche ha suscitato, attirandoci gli strali dei più accaniti sostenitori del brand americano.

Il minimo comun denominatore dei commenti postati sul nostro blog è l’accusa di “lesa maestà a prescindere”: Tesla non si può criticare e chi la critica lo fa per interesse o partito preso. Nel merito sono entrati in pochi. E quei pochi se la sono cavata sentenziando che l’App di Tesla è più veloce di tutte le altre, non si inceppa mai e via dicendo.

Il titolo è un po’ forzato; facciamo ammenda

Ma il nostro ottimo Luca Palestini non l’ha mai negato nel video incriminato (vederlo sarebbe il minimo, ragion per cui ve lo riproponiamo: https://youtu.be/HVOmmHPDxCg) e la redazione nemmeno nell’articolo che l’accompagna. Possiamo convenire sulle critiche al titolo, effettivamente un po’ forzato, e di questo facciamo ammenda. Ma un lettore non può definirsi tale se si limita a quello.

Cosa abbiamo detto e scritto, invece? Abbiamo detto e scritto che la App Tesla difetta in chiarezza e trasparenza riguardo alle clausole contrattuali. In particolare sui criteri di applicazione del meccanismo tariffario orario. Infatti nei termini legali in lingua italiana – scritti in caratteri minuscoli, senza alcuna sottolineatura di elementi chiave come i prezzi – non c’è nessun accenno all’orario di riferimento per la tariffazione.

Solo cliccando su “pagina di assistenza Supercharger” per ulteriori informazioni, si accede ad una pagina del sito in inglese dove, scorrendo un’ infinita lista di domande-risposte, in una nota a margine della voce “What is time-of-use (TOU) pricing?” viene spiegato che ” Note : Your Supercharging price is determined by the plug-in time and does not adjust if pricing changes during the charging session“.

Nelle immagini qui sotto riproduciamo in sequenza le pagine che bisogna sfogliare per arrivare all’informazione suddetta. Una sorta di caccia al tesoro che sembra scritta dai burocrati di un ministero italiano.

Passaggio 1, istruzioni per l’uso

Passaggio 2, vai all’assistenza Supercharger

Passaggio 3, arriva l’inglese

Passaggio 4, trova la domanda giusta

Passaggio 5, Bingo!

Diteci voi se l’App Tesla è “user friendly”

Come si diceva, è una questione di chiarezza e di rispetto per l’utente: questi sono termini contrattuali, non semplici “ulteriori informazioni“. Andrebbero evidenziati e inseriti nella prima schermata della versione tradotta in italiano. Non tanto per i proprietari di Tesla, che si suppone abbiano dimestichezza con i Supercharger e la App proprietaria, ma per tutti gli altri EV driver che l’usano occasionalmente.

Quanti di costoro ha avuto la pazienza di sfogliare cinque paginate di “istruzioni”, per gran parte in inglese, magari già davanti alla colonnina di ricarica? Quanti già erano al corrente che un minuto di anticipo o di ritardo nella connessione annulla il vantaggio della tariffazione oraria, o viceversa? Saremmo curiosi di saperlo.

