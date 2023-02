Ecco l’App per ricaricare nel garage (degli altri)

Presto potremmo avere l’App che permetterà di ricaricare l’auto elettrica nel garage o nel box di altri utenti, o presso impianti privati momentaneamente inutilizzati di hotel, ristoranti, aziende.

Alessandro Montanari ed Amaury Cronenberg sono due studenti, rispettivamente del Politecnico di Milano e TUM di Monaco. Da ottobre a questa parte hanno sviluppato un’idea innvativa: creare una piattaforma che consenta ad automobilisti proprietari di box o garage con impianti di ricarica, hotels, ritoranti e aziende (in sostanza chiunque disoonga della possibilità di una ricarica privata per auto elettica, di rendere disponibile e condividere la loro fonte di energia con chi ha bisogno di rifornirsi e pfreferisce non rivolgersi alla rete di ricarica pubblica.

Due studenti e un’idea: l’AirBnB della ricarica privata

Questo, ovviamente, in cambio di un compenso economico. Per ora l’idea ha solo un nome, Sparke, e un sito che la illustra. Ma la stanno traducendo in una App che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Hanno chiesto il supporto di Vaielettrico per diffondere un sondaggio fra automobilisti elettrici interessati a questa nuova possibilità e proprietari di ricarica privata disposti a cogliere l’opportunità. E Vaielettrico, condividendone le finalità, ha deciso di aiutarli. perciò invita i suoi lettori a dedicare pochi minuti alla compilazione del questionario cliccando qui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUU5s61Oq2j8o5FDxW7WWAAxeKLA8txYFFKRpzXoZtjiM-gw/viewform?usp=sf_link

Comodo per chi viaggia, remunerativo per i proprietari

L’ idea non vuole sostituirsi alla rete di colonnine pubbliche che già esiste, specificano i fondatori, ma vuole semplicemente dare la possibilità di avere un’ulteriore opzione per ricaricare l’auto.

Ci sono infatti pro e contro differenti: i benefit sono che ci si potrà prenotare garage e colonnina con giorni di anticipo, sistematicamente e per le ore che si desiderano (ad esempio se si pianifica di viaggiare tra due città differenti, si potrà prenotare la colonnina con largo anticipo ed essere sicuri di caricare e parcheggiare l’auto una volta arrivati). Si avrà la macchina in un luogo più sicuro rispetto alla strada e talvolta potrà essere ancora più conveniente delle colonnine pubbliche (se ad esempio la persona che mi presta il garage è dotato di pannelli fotovoltaici). I contro sono essenzialmente il fatto che la ricarica non sarà mai ultra fast, ma essendo pensata per una vera e propria sosta di qualche ora, non sarà un fattore così debilitante.

Al momento Sparke si sta concentrando nel nord Italia, Emilia-Romagna compresa, per partire con i primi test. Quindi anche il questionario è rivolto principalmente a tutti coloro che abitano o frequentano queste zone.

Un sondaggio, con il supporto di Vaielettrico

Essendo una piattaforma a due lati (proprietario garage e proprietario auto), con il sondaggio i due studenti si propongono da una parte di raccogliere il maggior numero di persone disposte a rendere disponibile il garage nella App (non appena questa sarà pronta) e, dall’altra, per chi non dovesse avere un garage, capire quanti proprietari di auto elettriche sfrutterebbero questa idea per caricare la propria auto.

Il nostro parere – Ottima idea, ragazzi. Quando i veicoli elettrici saranno di massa – noi auspichiamo il prima possibile – il nuovo ecosistema della mobilità elettrica avrà bisogno di tante altre idee come la vostra, perchè la soluzione del rebus della ricarica non potrà mai essere una sola.

