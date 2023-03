Come si chiama quell’app di navigazione? ADRP?

Con alcuni colleghi Paolo vorrebbe utilizzare un’app di navigazione per simulare l’utilizzo di una vettura elettrica sul comune percorso quotidiano. Esiste uno strumento ci chiede? Inviateci i quesiti a info@vaielettrico.it

“Buongiorno,

in un filmato ( https://www.youtube.com/ watch?v=Wo6z3v9PRwE ) Paolo Mariano cita un software di simulazione chiamato ADRP. Ho cercato di trovarlo su internet senza successo. Sono alla disperata ricerca di un software di simulazione per EV che mi consenta di simulare cosa accadrebbe su un percorso che io ed alcuni miei colleghi dobbiamo fare quasi ogni giorno, con 2200 m di dislivello e molti tornanti, per capire quanto consumerebbe un EV, per es. una ID.4 andando su e giù.

„ Paolo G. Calisse Vi sarei estremamente grato se poteste aiutarmi. Ho già provato ad installare EVPRE sul mio Mac senza successo (problemi di compatibilità di alcune librerie). E’ un peccato che non vi sia un prodotto del genere facile da installare.. Forse sarebbe un’idea per un futuro articolo? E vi farebbe senz’altro comodo…

Ha solo sbagliato nome: è ABRP

Risposta-Caro Paolo la risposta è molto semplice: la App di navigazione di cui ha parlato il suo omonimo Paolo (Mariano) nel filmato che lei ha visto non si chiama ADRP, bensì ABRP (a Better Ruote Planner) e questo èversione a pagamento, chi possiede un’auto elettrica può dotarsi di un dispositivo OBD che preleva i dati reali di consumo e capacità residura della batteria direttamente dalla singola auto. Caro Paolo la risposta è molto semplice: la App di navigazione di cui ha parlato il suo omonimo Paolo (Mariano) nel filmato che lei ha visto non si chiama ADRP, bensìe questo è l’indirizzo Web dal quale può facimente scaricarla. E’ un simulatore molto accurato che tiene conto del tipo di percorso, dell’altimetria, delle condizioni metereologiche in relazione alla caratteristiche di qualsiasi auto elettrica e dallo stile di guida che intende adottare. In una, chi possiede un’auto elettrica può dotarsi di unche preleva i dati reali di consumo e capacità residura della batteria direttamente dalla singola auto.

C’è anche l’italiana PCC, ma solo a pagamento

Esiste, solo a pagamento con dongle ODB da acquistare a parte (circa 30 euro il costo), una seconda App sviluppata in Italia che suggerisce anche la strategia ottimale per raggiungere la destinazione, se possibile senza ricaricare oppure indicando dove e per quanto tempo farlo. Si chiama PCC (Power Cruise Control). Qui il sito.