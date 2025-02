Aosta: il solito vizietto di parcheggiare nelle ricariche

“Vi segnalo un esempio di tracotanza avvenuto a Saint-Christophe, località alle porte di Aosta, dove ci sono diverse attività commerciali. Poco distante, a Pollein, c’è un fantastico hub di ricarica, dove c’è un Supercharger e, quasi di fronte, una stazione con dieci colonnine di Electrip da 180 kW. E quindi chi ha necessità di ricariche veloci ed ha una minima conoscenza del territorio si rivolge prevalentemente lì. Ma da qualche tempo, di fronte al supermercato MD di Saint-Christophe, sono comparse due colonnine di A2A da 22 kW, utili per ricariche brevi mentre si fa la spesa o quando si mangia nei vicini ristoranti. O, ancora, durante le celebrazioni religiose, visto che lì c’è una chiesa. Io ho colto l’occasione per fare la tessera RFID di A2A così da pagare 0,65 € al kWh, ma funzionano con qualunque operatore. Nella zona c’è un parcheggio libero da almeno cento posti, e nelle immediate vicinanze ce ne sono tanti altri. Potenzialmente nel raggio di 200 metri c’è posto per un migliaio di posti auto, tutti liberi“.

Ci sono sempre le stesse due auto parcheggiate, vi sembra possibile?

“Purtroppo però da diverso tempo una delle due colonnine A2A di fronte al supermercato, “riservata ai clienti MD“, è inutilizzabile, anche se risulta libera sull’app ed è funzionante. Qualcuno la usa i primi due stalli come parcheggio personale. Sono passato più volte a guardare e le auto sono sempre le stesse, un’Audi A1 bianca ed una Hyundai Kona bordeaux, assolutamente ICE. Ho quindi chiesto, alla fine della spesa in cassa, e la responsabile mi ha risposto che loro “non rubano il parcheggio a nessuno“. E che lasciano le auto lì perché, secondo loro, “le trovano toccate“. Evidenziando che gli abusivi sono dipendenti del supermercato. Dopotutto, secondo la responsabile, “nessuno viene mai a caricare qui, non mi è capitato mai di vedere qualcuno“. E, alla mia obiezione che, usando gli stalli di ricarica come parcheggi riservati sarà difficile che qualcuno usi le colonnine, ha ribadito che, “se avevo bisogno di ricaricare potevo usare gli altri due stalli liberi“. Capendo di aver toccato un tasto dolente, ho pagato la spesa e me ne sono andato…Grazie per il vostro lavoro!“. Angelo Musumarra

Risposta. Ci sembra che Angelo abbia affrontato civilmente il problema, facendolo presente ai responsabili del supermercato. Trattandosi di un’area privata, non si può chiamare chiamare la Polizia Locale invocando la norma del Codice della Strada che vieta di parcheggiare nelle aree di ricarica pubbliche. Dunque, non resta che scrivere alla direzione nazionale della catena MD: non crediamo che chi ha fatto installare le colonnine pensasse di offrire un parcheggio privilegiato ai dipendenti…