Aosta: c’è la fiera, tutti parcheggiati nelle ricariche

Aosta: c’è la fiera e dove parcheggiare se non nelle ricariche per auto elettriche?

L’immagine ci arriva Riccardo un lettore. L’altro scatto arriva invece da Bari…

“L a foto che vi allego (sopra) è stata scattata ad Aosta poco fa: 4 stalli di ricarica con 4 auto 100% termiche ad occuparli. È giorno di Fiera, caotico, è vero: ai miei occhi sarebbe un motivo in più per concedere un servizio di ricarica ai tanti turisti presenti in città. Nota a contorno: la Polizia Municipale è a 100 metri dal parcheggio. Sarei curioso di vedere in quanto tempo la Polizia interverrebbe se parcheggiassi un’auto elettrica davanti ad una pompa di benzina. L’altra immagine che vi giro ( qui a destra ) è di Massimo R. ed è visibile pubblicamente sul canale telegram Telegram “ Hyundai electric owners “, postata il 29 Gennaio. Il numero sul lunotto riporta il telefono della Polizia Municipale di Bari. Ne ho avuto conferma dall’autore... “. Enrico Girardi

Risposta.

Siamo: parcheggi nelle aree destinate alla ricarica sapendo che le possibilità di, se non spesso inesistenti. Questo nonostante cheprescriva proprio chechi lascia l’auto davanti a una colonnina: “Il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici cheo se hanno c“. Ribadiamo che il danno non è solo per chi vorrebbe ricaricare e si trova nell’impossibilitò di farlo. È anche di chi ha investito per installare e gestire la colonnina (in questo caso), trovandosi nell’impossibilità di incassare facendola funzionare. Diverso è il caso di: non sappiamo perché la Polizia Locale ha parcheggiato davanti a una colonnina. Un caso di necessità legato a ragioni di servizio? Sarebbe interessante se il Comando del capoluogo pugliese chiarisse.