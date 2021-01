Antonio e la sua Smart EQ: “L’autonomia? A me basta…”

Antonio racconta come va la sua Smart EQ. Un modello che ancora mancava tra quelli posseduti dai lettori che hanno raccolto i’invito a condividere un bilancio del “2020 elettrico”. L’invito resta aperto a tutti: scrivete a info@vaielettrico.it. Antonio è di Roma, la città più “smartista” al mondo. Nell’anno appena terminato la Smart è stata 2°tra le elettriche più vendute, alle spalle della Renault Zoe.

di Antonio Formato

Vorrei dare il mio contributo sull’esperienza nel mondo dell’auto elettrica. Premetto che sono stato sempre attratto dall’elettrico, penso che sia la tecnologia del futuro. E, soprattutto, che abbia un enorme potenziale di miglioramento sia nei motori e sia, in particolar modo, nelle batterie.

Venendo alla mia esperienza , a settembre 2019 sono entrato in possesso di una. Prima dell’acquisto ho chiesto e ottenuto la prova per 48 ore dell’auto: consiglio vivamente di, in modo da verificare sul campo il proprio tragitto quotidiano. Tale prova aiuta, oltre a superare l’ansia da ricarica, a catapultarsi in uno stile di guida totalmente diverso. Con unaanche se dovete aspettatevi comunque rumori di rotolamento dei pneumatici e fruscii aerodinamici. Nel mio percorso giornaliero di 50 km, l’autonomia della mia smart è più che sufficiente. Il consumo vacon temperature basse e riscaldamento acceso. A regime, comunque,.Le ricariche le programmo, nel mio box, con una semplice presa wifi e timer, nelle ore notturne evitando sovraccarichi all’impianto. Il caricatore in dotazione si collega alla presa, una semplice Schuko ricaricandoOttengo la mia autonomia giornaliera con 3/4 ore di ricarica.

Ad oggi ho percorso. E ho fatto il primo tagliando, in occasione del quale non hanno sostituito nulla, ma effettuatoPregi e difetti? La Smart è ideale in città, scatta ai semafori con una prontezza che non ha pari nel mondo dei motori tradizionali. E mi consente anche di fare qualche gita fuori portapianificando un rabbocco di corrente lungo il percorso. Tra i difetti, sicuramentePertanto consiglio di acquistare come optional quellosoprattutto se non si può ricaricare a casa o al lavoro. In definitiva: una volta entrato in questo mondo,Questo considerando i vantaggi economici sul carburante, tagliandi, manutenzione e prezzi che presto saranno allineati alle auto termiche.