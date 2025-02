Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anomalia nella ricarica della Peugeot e-2008: un lettore ci segnala che il problema si verifica nelle colonnine in AC da 22 kW dell’azienda. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

L’operazione si interrompe senza segnalare alcun problema

“Segnalo un’anomalia che non riesco a risolvere in nessun modo. Utilizziamo in azienda diverse auto elettriche e ibride che ricarichiamo su colonnine ABB Terra AC da 22KW. Abbiamo una Peugeot e-208 elettrica e altre auto elettriche e ibride (una Tesla, una Volvo XC40, un’Audi Q5 plug-in, una MG) che ricaricano regolarmente dalle nostre colonnine. Da qualche mese abbiamo preso due nuove Peugeot e-2008 gemelle, che però presentano problemi di ricarica da queste colonnine. Si verifica quasi sempre che, dopo poco tempo dall’attivazione (pochi minuti anche), la ricarica si interrompe, ma senza segnalare alcuna anomalia. Alcune volte (pochissimi casi) la ricarica avviene regolarmente. Riporto qui a fianco un report dei tentativi di ricarica fatti negli ultimi due giorni su una delle due auto“.

Anomalia nella ricarica, ma solo nelle AC: quale può essere il problema?

“La ricarica avviene invece regolarmente dalle colonnine esterne DC. Portata un’auto ad un’officina Peugeot, non è stata riscontrata alcuna anomalia e a quanto pare l’auto è stata caricata sulla colonnina AC dell’officina senza problemi. Sapete darmi indicazioni sulla possibile causa e soluzione del problema?

Sembrerebbe un problema delle colonnine, ma ne abbiamo 4 uguali su diversi siti e lo stesso problema succede su tutte .

. Se fosse un problema di colonnine, non si capisce perché tutte le altre auto caricano normalmente (anche la piccola Peugeot e-208, che suppongo abbia lo stesso sistema ‘interno’ di ricarica )

) Una particolarità che mi sembra di rilevare è un lieve ronzio in fase di ricarica sulle E-2008 incriminate, che non avverti sulle altre auto (non so se può essere significativo). Brancolando nel buio, spero in un vostro aiuto. “ . Andrea Bianchi

Risposta. Stiamo cercando di capire se il problema è capitato ad altri, con l’aiuto anche dei colleghi francesi, dato che la Peugeot e-2008 è molto più diffusa oltralpe che da noi. Nel frattempo il lettore potrebbe chiedere ad ABB di approfondire la vicenda. E vediamo se, dopo la pubblicazione di questa lettera, si fa vivo qualcun altro che ha avuto lo stesso problema con le stesso modello. E se e come ha rimediato.

