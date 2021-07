Anomalia ai freni e altri problemi con una VW ID.3

Anomalia ai freni: con questo alert sul display, la VW ID.3 di Martino Ronchi, si è bloccata. E il problema riguarda anche l’assistenza. Vaielettrico risponde.

Anomalia ai freni e tempi lunghi per l’assistenza

“Sono un lettore della provincia di Milano. Leggo con interesse i vostri articoli e forse è anche grazie a voi che ho scelto di passare ad un’auto elettrica. Volevo segnalarvi però ciò che mi sta accadendo a causa di Volkswagen e del fatto che l’auto scelta, ID.3, non sia ciò che di più perfetto esista sul campo. Complice anche la sua giovane età. Ho letto l’articolo sulla vostra ID.3 in panne, ma non tutti a quanto pare sono fortunati come voi con l’assistenza VW… Praticamente sono rimasto a piedi in quanto l’auto mi ha segnalato un’anomalia al sistema frenante ed è stata portata alla più vicina officina VW per le riparazioni del caso. Tutto “normale”, forse…? Direi di no, anche perché ha due mesi di vita e rimanere già a piedi mi scoccia molto. Ma voglio tralasciare la cosa, avevo immaginato che ci sarebbero stati problemi con un’auto così “nuova” per Vw, in tutti i sensi. Quel che più mi fa rimanere basito è il fatto, abbastanza chiaro e lampante, che le officine VW non sono affatto pronte per dare assistenza alle auto elettriche“.

Anomalia ai freni…/ I meccanici non ci mettono mano

“Qualsiasi cosa dev’essere fatta e guidata da remoto da un team apposito (non si sa bene se italiano o tedesco). Ed è palese che i meccanici “tradizionali” brancolano nel buio, ogni volta viene detto “ su queste macchine non possiamo mettere mano“… Non ci sono mai notizie certe, ma soprattutto tempi certi sulla risoluzione del guasto. E ci sono vari casi segnalati su forum o pagine Facebook in cui si viaggia su settimane, alcuni mesi, con l’auto in riparazione. Il leitmotiv: sempre i lunghi tempi di attesa per sapere cos’ha l’auto e quando verrà restituita. Per ultimo, ancor più scocciante, Vw lascia a piedi il cliente dopo 3 giorni, tempistica per cui viene fornita una sostitutiva a noleggio. Indipendentemente dal fatto che poi l’auto sia riparata o no. Dovrò anche riorganizzare le ferie, volevo andare in Slovenia e provare il primo vero viaggio “lungo” totalmente in elettrico. Sarò costretto a quanto pare a noleggiare un’auto o a farmela prestare… E non parliamo dell’azienda satellite “Elli”, la loro WallBox meglio perderla che trovarla…“.

Secondo noi / Chi sceglie elettrico non va lasciato solo

Risposta. La prima cosa che verrebbe da chiedersi è: c’è davvero un guasto ai freni o il problema sta nel software? Ma in realtà la vera domanda è: sono pronte le Case auto a dare assistenza a nuovi modelli che, di fatto, sono dei computer con le ruote? Sulle auto in garanzia bisogna avere la capacità di intervenire, in modo rapido e capillare. Dopo averci scritto la sua segnalazione, il lettore ha ricevuto una mail dall’officina che dice: “Attualmente per la centralina è previsto un arrivo del ricambio a 4/5 giorni (ricambio giacente solo in Germania). Poi una volta che abbiamo il ricambio ci vuole una giornata per fare il lavoro in garanzia. Ad oggi non siamo in grado di darle con certezza una previsione corretta di restituzione auto”. Morale: c’è molto lavoro da fare per mettere a punto la rete d’assistenza per l’elettrico. E non solo in VW, anche se sulla ID.3 le segnalazioni si ripetono. Nel frattempo, va affrontato e risolto il tema delle auto sostitutive. Le EV guastano poco, statisticamente molto meno delle termiche, ma quando succede…

